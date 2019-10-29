　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黑韓小心了！他幫韓國瑜徵工讀生　遭指「徵臨演充人數」怒告

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼嘉義山區立委候選人許能通為其工讀生喊冤。（圖／翻攝許能通臉書）

▲▼嘉義山區立委候選人許能通為其工讀生喊冤，,並於29日前往法院提告。（圖／翻攝許能通臉書）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣山區立委參選人許能通，日前聘僱楊姓工讀生於網路徵求臨時工讀攝影師，協助高雄市長韓國瑜「嘉義傾聽之旅」拍照，卻被特定媒體、網站指幫韓國瑜「徵臨演」、「充人數」並散布個人資料瘋傳、受人辱罵，楊譴責抹黑文。許能通29日偕同律師及楊姓工讀生到法院對「黑韓者」提出加重毀謗、違反個資法告訴。

嘉義縣山區許能通競選後援總部工讀生楊承旻，日前因韓國瑜嘉義縣傾聽之旅，上網徵求攝影人員，並於臉書不公開社團「中正大學不分系版」貼徵人訊息，並以「攝影社成員佳」、「有拍攝或錄影器材佳」、「提供三張作品」、「擇優錄取」等文字，卻遭特定粉絲專頁稱「韓導嘉義造勢要應徵臨演了」並附上來自臉書社團中正大學不分系版的截圖。隨後，則以「徵工讀生充當韓粉？大學臉書社團徵人被抓包」獨家跟進報導，並同樣附上臉書截圖，楊同學更多次接到陌生電話，也未接到相關道歉。

楊29日在許能通和律師鐘育儒陪同下前往嘉義地檢署按鈴提告並提出訴狀，楊說，被散布個資後，馬上就接到電話，還被罵髒話五字經，及後續10通陌生電話，讓他不勝其擾，提告是希望台灣選舉能夠乾淨點。

許能通說，面對不實的抹黑，對民主選舉傷害很大，希望司法能還給楊姓工讀生公道，讓司法能夠端正。

ET快訊
直播中「摔落富士山」！畫面恐怖狂轉　網爆留言求救
新制勞退截至8月大賺1876億元　勞工有望大分紅！
小禎爆小三廁所留用過衛生棉：擺明來過！氣炸撿起來「貼在門口」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「老人名單」入不分區？　國民黨駁：以專業為優先考量

快訊／韓國瑜沒為「白白胖胖」道歉！再度嗆聲：希望大家把腦袋打開來

又失言！柯文哲辯稱「吃安眠藥不會死」　議員轟：是在推銷什麼？

蔡英文睽違40年首次校閱大型農機　執政3年已6萬4000農友受惠

蔡英文長照預算50億暴增400億　照顧長輩增加破百項服務

蔡壁如爆佈局2024　柯文哲急撇清：她的言論與本人一切無關

黑韓小心了！他幫韓國瑜徵工讀生　遭指「徵臨演充人數」怒告

韓國瑜形容兩岸關係「爸爸與王Ｘ蛋」　蔡英文回批：用語輕浮

莫忘世上胖子多！黃偉哲遭點名白胖：拿身材批評沒有領導人高度

國民黨傳出6名不分區立委安全名單　蔡育輝：無法接受老人名單！

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

每晚編謊言不讓孩子知道媽病逝　台中低收父賣地瓜球獨養2童

余苑綺很堅強「化療後胃口好」　余祥銓：她為了小孩也要過這關！

《蒙面》Ella合唱天后級歌手《天天》　網友：又是一個裸奔的聲音

再提「反清復明」狂酸民進黨政府　韓：選舉一到臉上就寫我要主權

台東知名麵店老闆遭控摔小貓　慘死裝袋丟棄...兒道歉：貓先咬人

「老人名單」入不分區？　國民黨駁：以專業為優先考量

快訊／韓國瑜沒為「白白胖胖」道歉！再度嗆聲：希望大家把腦袋打開來

又失言！柯文哲辯稱「吃安眠藥不會死」　議員轟：是在推銷什麼？

蔡英文睽違40年首次校閱大型農機　執政3年已6萬4000農友受惠

蔡英文長照預算50億暴增400億　照顧長輩增加破百項服務

蔡壁如爆佈局2024　柯文哲急撇清：她的言論與本人一切無關

黑韓小心了！他幫韓國瑜徵工讀生　遭指「徵臨演充人數」怒告

韓國瑜形容兩岸關係「爸爸與王Ｘ蛋」　蔡英文回批：用語輕浮

莫忘世上胖子多！黃偉哲遭點名白胖：拿身材批評沒有領導人高度

國民黨傳出6名不分區立委安全名單　蔡育輝：無法接受老人名單！

幸福！宜蘭12所小學師生免費喝豆奶　羅東農會「阿莎力」供應

中職／年度獎項晚上揭曉　朱育賢看好林泓育抱走MVP

投書／新住民要的是實質關懷　而不是口號式支票

張育成很愛哭　感謝老婆鼓勵：要接受失敗

星宇首架A321neo快閃出沒上空！　「北高往返訓練」起降時間表出爐

「老人名單」入不分區？　國民黨駁：以專業為優先考量

快訊／韓國瑜沒為「白白胖胖」道歉！再度嗆聲：希望大家把腦袋打開來

日本吃壽司「3習慣舉動」是禁忌！　夢多搖頭：看過很多台灣人這樣

腸病毒重症再添4例！疫情連五週下降估「11月初脫離流行」

農機補助預算加碼16億...暴增32倍　農糧署：因為不夠用

購物品牌服務調查

網路購物平台受到不少消費者喜愛，目前哪些網路購物平台是消費者實際接觸或購買過？哪些特別服務，會讓消費者更樂意透過他們購買？哪個品牌又是最受網友們肯定與喜愛？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起..

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

政治熱門新聞

吊帶妹連晃69秒遭轟　議員傻：失敗作

韓國瑜彰化造勢！5000張椅子「空一半」

蔡英文：至少我不會睡到中午才起床

韓遭嗆滾出台灣　謝震武：有本事不鬧場踢翻

「年輕人討厭韓國瑜」　黃暐瀚：喜歡的人未必對你好

劉寶傑：韓國瑜五雷轟頂都不怕！草包戰法等起風

「挺韓網軍」十大直播主曝光　空戰2.0開打

韓國瑜點名：蔡英文白白胖胖的

快訊／F16V「2500億」特別條例通過

挺韓YouTuber驚見國光女神」　高雄林小姐助聲

桃園立委第二選區吳志揚民調領先

韓國瑜退休政策答：喝酒打屁　顧問團尷尬了

「台灣維新」前進國會　前鴻海新創營運長林泰龍PK余天

阿扁談港反送中　影響選舉撿到槍的人

更多熱門

相關新聞

工讀徵人文被黑「找臨演」

工讀徵人文被黑「找臨演」

嘉義縣山區立委參選人許能通，日前聘僱楊姓工讀生於網路徵求臨時工讀攝影師，協助高雄市長韓國瑜「嘉義傾聽之旅」拍照，卻被特定媒體、網站指幫韓國瑜徵臨演、充人數並散布個人資料瘋傳、受人辱罵，楊譴責抹黑文，許能通26日上午召開記者會，邀請律師到場對外說明將對「黑韓者」提加重毀謗、違反個資法告訴。

男臉書散播韓國瑜買票謠言判4月

男臉書散播韓國瑜買票謠言判4月

用「他奶奶的」撕裂社會　就能讓韓國瑜白回來？

用「他奶奶的」撕裂社會　就能讓韓國瑜白回來？

被黑到像販毒？他說韓：就是草包

被黑到像販毒？他說韓：就是草包

韓國瑜嗆韓黑　40萬人：越黑越挺

韓國瑜嗆韓黑　40萬人：越黑越挺

關鍵字：

許能通黑韓

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

完婚隔天「女神妻歪嘴斜眼」夫悔了

身上多出「牙齒印＋鞭痕」...丈夫一看氣炸

輪到天蠍座11月到天賜百匯享5折

身分證有1或8西堤消費送牛肋券

激情一半！台南女感覺「沒那麼硬」拔刀殺死前男友

年薪百萬男裝窮！實測聯誼2女結局超悲催

北市銀行員輕生　墜10F躺血泊亡

偶像和素人「第一次見面就上床」

黑道入侵市場　小攤商苦求市府無人理

23歲男愛上46歲女「2個月就閃婚」

結婚8週年…Grace難釋懷被阿翔背叛：日子失控

猜拳輸啦！台南弟「變神燈精靈」超哀怨

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

吊帶妹連晃69秒遭轟　議員傻：失敗作

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

更多

最夯影音

更多
15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福
父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面