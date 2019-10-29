黑韓小心了！他幫韓國瑜徵工讀生　遭指「徵臨演充人數」怒告

▲▼嘉義山區立委候選人許能通為其工讀生喊冤，,並於29日前往法院提告。（圖／翻攝許能通臉書）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣山區立委參選人許能通，日前聘僱楊姓工讀生於網路徵求臨時工讀攝影師，協助高雄市長韓國瑜「嘉義傾聽之旅」拍照，卻被特定媒體、網站指幫韓國瑜「徵臨演」、「充人數」並散布個人資料瘋傳、受人辱罵，楊譴責抹黑文。許能通29日偕同律師及楊姓工讀生到法院對「黑韓者」提出加重毀謗、違反個資法告訴。

嘉義縣山區許能通競選後援總部工讀生楊承旻，日前因韓國瑜嘉義縣傾聽之旅，上網徵求攝影人員，並於臉書不公開社團「中正大學不分系版」貼徵人訊息，並以「攝影社成員佳」、「有拍攝或錄影器材佳」、「提供三張作品」、「擇優錄取」等文字，卻遭特定粉絲專頁稱「韓導嘉義造勢要應徵臨演了」並附上來自臉書社團中正大學不分系版的截圖。隨後，則以「徵工讀生充當韓粉？大學臉書社團徵人被抓包」獨家跟進報導，並同樣附上臉書截圖，楊同學更多次接到陌生電話，也未接到相關道歉。

楊29日在許能通和律師鐘育儒陪同下前往嘉義地檢署按鈴提告並提出訴狀，楊說，被散布個資後，馬上就接到電話，還被罵髒話五字經，及後續10通陌生電話，讓他不勝其擾，提告是希望台灣選舉能夠乾淨點。

許能通說，面對不實的抹黑，對民主選舉傷害很大，希望司法能還給楊姓工讀生公道，讓司法能夠端正。