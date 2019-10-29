新莊癡漢襲正妹！深夜硬拖樓梯間強壓「能讓妳舒服」　洋男燈照神救援

圖、文／鏡週刊

新莊區一名擔任水泥工的男子黃冠霖(46歲)去年12月底，酒後隨機將一名夜歸的女正妹拖進公寓樓梯間，企圖性侵，幸好被一名非洲裔的外籍人士察覺有異，拿手機燈照射，被害人才逃過一劫，黃嫌一審遭新北地院依強制性交未遂罪，判處2年2個月有期徒刑，黃嫌不服判決提起上訴，高院近日駁回，仍維持一審刑度。

去年12月30日晚間10點半，喝醉酒的黃嫌見被害人經過新莊區中正路一處騎樓，見一正妹經過，竟用手扣住對方脖子並摀住口鼻，強行將被害人拖進昏暗的公寓樓梯間，還嚇稱：「你知道我可以把妳弄死嗎？如果再吵妳就會死」、「再亂動、亂叫的話，我會把妳弄死」等語。

這名正妹嚇壞，苦苦哀求，黃嫌卻趁機撫摸她的身體並親吻嘴巴、脖子、臉部，甚至還下體磨蹭被害人私處說：「我的性器官很大，我想要舒服，你不要動，我要讓你舒服和享受」。

幸好此時，一名外籍人士因聽見樓梯間有怪聲，從樓上拿手機燈光往下四處探照。未料，黃嫌竟回嗆：「我們是男女朋友，要在這裡做愛，不關你的事」，被害人急忙呼喊救命，該名外籍人士雖然聽不懂中文，但發現被害人遭摀嘴，立即跑下樓查看，被害人也趁機跑到騎樓，並立刻撥打手機報案。

黃男辯稱當時已酒醉，沒說會弄死對方，也沒摸被害人，不過，合議庭認為黃男遭羈押時曾坦承，他壓制被害人大概經過5分鐘，當天將該名女子拖往樓梯間確實是想跟她做愛，當天也有印象對被害人說他性器官很大等語。

判決指出，黃嫌當時酒測值達0.79毫克，當他發現有人持燈光照射時，還能以男女朋友等語回應，企圖蒙騙見義勇為的外籍人士，顯見精神知覺反應狀況，與常人並無明顯差異。

合議庭認為，黃男酒後對夜歸女子隨機犯案，雖然性侵未遂，但已嚴重侵犯被害人性自主權，導致被害人身心創傷，對社會治安產生重大危害，且犯後未能獲得被害者諒解，維持一審的2年2月有期徒刑判決。

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