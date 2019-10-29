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3個月收1500元！幼兒園推「電子聯絡簿App」...祭3招讓家長看傻眼

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▲家長貼出幼兒園通知單，認為收費不合理。（翻攝自爆怨公社）

圖文／鏡週刊

台灣有幼兒園從7月起推行「電子聯絡簿App」，讓家長與園方能透過手機聯絡，但昨（28日）有家長在網路上轉貼園方通知，抱怨園方要收3個月1,500元的費用，讓她很疑惑「電子聯絡簿需要這麼貴嗎？」貼文曝光後掀起網路熱議。

請繼續往下閱讀...

一名家長在臉書社團「爆怨公社」貼出園方通知單，內容寫著推行電子聯絡簿試用期3個月期滿，將開始收費，未來每3個月要收1,500元，若不願意使用App，「便會將您在電子聯絡簿的帳號刪除，您將會收不到寶貝的照片、上課狀況、學校的資訊，也將不會有紙本聯絡簿。」但若有重大活動仍會發通知單，最後要求不使用App的家長需附註原因。

不少人在網路繼續談論此話題。（翻攝自爆怨公社）

▲不少人在網路繼續談論此話題。（翻攝自爆怨公社）

貼文迅速掀起討論熱潮，不少人認為「這有點強迫消費」，有網友估算若該幼兒園有100位不同家長的小朋友，每個月的電子聯絡簿費用就可收到5萬元，12個月就可進帳60萬元，還有人直言不少幼兒園會設立LINE群組或Google雲端，小孩們在學校的活動遊戲都會協助拍照上傳，批評利用小孩變相勒索。該名網友目前已刪除貼文，但仍有網友已截圖繼續討論此話題。


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