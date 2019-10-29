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「台灣裙襬搖搖LPGA」登場　賽事最好的禮物「屏東好物」

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▲2020台灣裙襬搖搖LPGA錦標賽於10月31日舉行，屏東縣政府主動參與挑選6項在地農特產品加工品的伴手禮禮盒，致贈給參與賽事的選手 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲2020台灣裙襬搖搖LPGA錦標賽於10月31日舉行，屏東縣政府主動參與挑選6項在地農特產品加工品的伴手禮禮盒，致贈給參與賽事的選手 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2020台灣裙襬搖搖LPGA錦標賽於10月31日舉行，屏東縣政府主動參與挑選6項在地農特產品加工品的伴手禮禮盒，致贈給參與賽事的選手們，期待透過各國媒體報導，促進屏東農產大縣的知名度。

屏東縣政府農業處黃國榮處長表示，縣府積極輔導縣內農業發展，今年特別結合裙襬搖搖國際賽事，期待女子選手比賽優雅美麗形象結合屏東熱帶農產風情設計開發屏東好物伴手禮，帶來風潮。

縣府並參與28日在W TAIPEI 8樓 Mega Room「台灣裙襬搖搖LPGA」歡迎晚宴，專區展示介紹屏東好物伴手禮，有果乾、黑豆茶包、蕾蒙果球、鳳梨酥、洋蔥面膜、玫瑰面膜等禮盒，導入養生、健康、在地、愛美等元素，讓選手耳目一新。

農業處說，這次將屏東各鄉鎮特色農產品納入禮盒，導入女孩喜歡保養與美麗的概念開發，各式果乾以透明包裝呈現原始水果色，紅龍果乾、芒果果乾、鳳梨果乾，檸檬濃縮而成的蕾蒙果球，加水稀釋即成檸檬飲品，秋冬沖泡飲用最溫暖養生的黑豆茶包，鳳梨粹製而成的鳳梨酥，加上保濕護膚的洋蔥面膜及玫瑰面膜，所有原料皆來自屏東各鄉鎮農友精心培育的農產品，結合加工技術，與國際運動選手分享來自屏東縣的熱帶農產風情，以即拆即食與即拆即用性高的屏東好物伴手禮進行國民外交，展現屏東縣熱帶水果風情及農業軟實力，更期待選手回國分享屏東的好，也可前來屏東觀光旅遊，替屏東農業打開國際知名度。

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