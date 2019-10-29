　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台科大鼠年生肖創意設計競賽　5小鼠＋「福」《五鼠臨門》奪金獎

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 台科大鼠年生肖創意設計競賽 。（圖／台灣科技大學提供）

▲張祖豪《五鼠臨門》圖像結合「福」與小老鼠，象徵鼠年到來，五福臨門之意，獲選台科大生肖設計競賽平面設計類金獎。（圖／台灣科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

鼠年即將到來，台科大舉辦鼠年生肖創意設計國際競賽，吸引來自世界各地超過五百件優秀設計作品投稿，競賽最後由張祖豪的《五鼠臨門》勝出，圖像結合「福」字與五隻小老鼠，象徵鼠年到來，五福臨門之意，獲選平面設計類金獎，抱走十萬元獎金。

為了鼓勵國內外優秀設計者，並且推廣生肖文化藝術，台科大連續舉辦六屆生肖設計競賽，今年參賽件數再創歷屆新高，有將近六百件作品投稿，參賽者來自印尼、越南、墨西哥、南韓、孟加拉、台灣等世界各地，大多為設計師和學生，其中最小的參賽者年僅12歲。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 台科大鼠年生肖創意設計競賽 。（圖／台灣科技大學提供）

▲台科大生肖設計競賽文創商品類金獎由許瀞心的《聽你鼠說》獲獎。（圖／台灣科技大學提供）

台科大生肖設計競賽分為平面設計類、文創商品類，經專業評審分別評選出金獎、銀獎、銅獎、優選與佳作作品，競賽金獎得主可獲10萬、銀獎5萬、銅獎3萬、優選1萬元獎金。

台科大校長廖慶榮表示，隨著參賽人數年年增加，越來越多外國人透過比賽認識生肖文化，台科大除了提供競賽平台讓各國設計人才相互切磋，也協助作品實體化與推廣，往年將得獎作品製成紅包袋、T恤等應景商品皆獲得很大的迴響。台科大生肖設計展得獎作品即日起於台科大國際大樓一樓展覽至11月7日止，歡迎大家參觀並票選今年最受歡迎的生肖創意作品。

▲▼ 台科大鼠年生肖創意設計競賽 。（圖／台灣科技大學提供）

▲台科大生肖設計競賽平面設計類銅獎，由張芳榜《2020充滿希望》奪得。（圖／台灣科技大學提供）

平面設計類金獎作品《五鼠臨門》由張祖豪創作，他將中文字與圖像結合，把「福」的五個空白處想像為鼠門，並在鼠門內畫上五隻小老鼠，象徵五鼠臨門、五福臨門，表達鼠年將是充滿福氣的一年。老鼠與字體間充滿創意的巧妙結合，獲得評審一致青睞，獲頒金獎肯定。

張祖豪表示，因為很喜歡也擅長字體文字的創作變化，選擇了「福」進行創作，採用幾乎滿版的福字設計，傳達出鼠年將是充滿福氣的一年。作品圖像多以幾何圖形呈現，簡潔的設計更襯托出作品喜氣、歡樂的氛圍與意象。

▲▼ 台科大鼠年生肖創意設計競賽 。（圖／台灣科技大學提供）

▲台科大設計系學生羅湘，設計藍芽耳機組《布魯鼠》，獲得文創商品類銅獎。（圖／台灣科技大學提供）

銀獎作品《好運鼠不盡》的作者劉子琦，目前就讀皇家墨爾本理工大學一年級，利用線條分割出幾何形狀的老鼠身軀，設計層層堆疊的可愛鼠群，穿插象徵好運的金幣與水果，傳達好運鼠不盡的概念。用老鼠以及象徵好運的果物金幣，拉開新年的序幕，給予眾人祝福。

劉子琦表示，作品顏色採用深金色與淡粉色搭配，希望在保有喜氣的氛圍下，跳脫傳統的節慶配色，給人耳目一新的感覺。今年是她第二次參賽，很開心作品可以從眾多優秀的參賽者中脫穎而出，是很大的肯定。

▲▼ 台科大鼠年生肖創意設計競賽 。（圖／台灣科技大學提供）

▲平面設計類銀獎為劉子琦的《好運鼠不盡》。（圖／台灣科技大學提供）

平面設計類銅獎則是由張芳榜的《2020充滿希望》獲獎，作品以手電筒的光和陰影呈現出老鼠造型，象徵人們拿著手電筒探尋希望，發現鼠年處處充滿希望，表達對於2020年未來的期待。

此外，在文創商品類競賽中，台科大設計系大三學生羅湘，以老鼠造型發想設計藍芽耳機組《布魯鼠》，將耳機、充電座結合成可愛精巧的老鼠造型，充電座螢幕同時具有顯示電量功能，放置充電的同時也能當作家中擺飾，作品獲選文創商品類銅獎。

▲▼ 台科大鼠年生肖創意設計競賽 。（圖／台灣科技大學提供）

▲張芳榜《2020充滿希望》獲選為台科大生肖設計競賽平面設計類銅獎。（圖／台灣科技大學提供）

ET快訊
2正妹球場「掀衣搖乳」！大聯盟無限期禁觀賽　這一露吸金385
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3個月收1500元！幼兒園推「電子聯絡簿App」...祭3招讓家長看傻眼

台科大鼠年生肖創意設計競賽　5小鼠＋「福」《五鼠臨門》奪金獎

姓名有「阿、里、山」任1字　11月至年底...阿里山賞楓門票10元

彩虹媽媽入班傳教…學生早自習抄聖經　家長好奇教材內容竟反被告

月薪70-80K、年休123天！華航宣布11月招空服員　報考資格出爐了

店員忘拆防盜器！氣質妹苦笑「不能回店家」　網：有機關別硬來...結局出爐

右眼皮狂跳「夢到穿西裝亡父」　他帶老母跪求嘉義地藏王菩薩…三個聖筊

今年鐵路便當節超懷舊！復刻手翻茶、蘇打冰淇淋　全新12款台鐵便當搶先看

飢渴妹狂求約約：很久沒有了～原PO自嘲「技術不好」打槍　她拜託：可射就好

韓國瑜承諾全力拼「二林精機案」　環保署籲尊重環評制度

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

每晚編謊言不讓孩子知道媽病逝　台中低收父賣地瓜球獨養2童

余苑綺很堅強「化療後胃口好」　余祥銓：她為了小孩也要過這關！

《蒙面》Ella合唱天后級歌手《天天》　網友：又是一個裸奔的聲音

再提「反清復明」狂酸民進黨政府　韓：選舉一到臉上就寫我要主權

台東知名麵店老闆遭控摔小貓　慘死裝袋丟棄...兒道歉：貓先咬人

3個月收1500元！幼兒園推「電子聯絡簿App」...祭3招讓家長看傻眼

台科大鼠年生肖創意設計競賽　5小鼠＋「福」《五鼠臨門》奪金獎

姓名有「阿、里、山」任1字　11月至年底...阿里山賞楓門票10元

彩虹媽媽入班傳教…學生早自習抄聖經　家長好奇教材內容竟反被告

月薪70-80K、年休123天！華航宣布11月招空服員　報考資格出爐了

店員忘拆防盜器！氣質妹苦笑「不能回店家」　網：有機關別硬來...結局出爐

右眼皮狂跳「夢到穿西裝亡父」　他帶老母跪求嘉義地藏王菩薩…三個聖筊

今年鐵路便當節超懷舊！復刻手翻茶、蘇打冰淇淋　全新12款台鐵便當搶先看

飢渴妹狂求約約：很久沒有了～原PO自嘲「技術不好」打槍　她拜託：可射就好

韓國瑜承諾全力拼「二林精機案」　環保署籲尊重環評制度

年終搶便宜！鳳凰旅遊ITF台北國際旅展最高每人減8,000

杉林溪楓葉紅了！進入最美楓紅期　11月湖畔黃金水杉林浪漫接棒

雷納德30分鐘轟30分賞7呎長人一鍋　送絕妙地板球率快艇擊落黃蜂

生無可戀！吃貨爺「牙齒爛光」跟美食無緣...醫曝80%人都有困擾

韓網熱搜第1！南韓名廚白種元推薦12家「台北美食」懶人包

菜販「闖紅燈逃逸」遭罰11800元　法官引用「foodpanda」神救援撤銷

野外被拍…木星一檢查照片嚇瘋！　「膝蓋有臉」網驚喊：表情超清楚

前新北議員「手比3」收賄30萬元判6年　庭訊後：會和律師研究

新莊癡漢襲正妹！深夜硬拖樓梯間強壓「能讓妳舒服」　洋男燈照神救援

「台灣裙襬搖搖LPGA」登場　賽事最好的禮物「屏東好物」

只差1秒...吉普車酒駕疾駛闖紅燈 「天使下凡」擋煞！神救援1家3口

生活熱門新聞

完婚隔天「女神妻歪嘴斜眼」夫悔了

猜拳輸啦！台南弟「變神燈精靈」超哀怨

鳳山超商出現包裹山！　網：原來是大賣場

不拿提袋！老闆娘狂勸飯糰很燙　劇情超展開

北東變天了「周三起2縣市防大雨」　颱風最快今生成

桃園檳榔攤傳「清脆掌聲」　外送員苦等10分鐘曝後續

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

妻蒸菜！他一掀鍋蓋「筷子熔變形」

松機「一張伸舌照」掀暴動：大咖E奶女優！

台灣虎航3張圖洩露要開「新航點」

Welcome Home！星宇新機抵台航管音檔曝光

公開SGS檢測反擊造假　館長：欠打臉

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

影／張國煒親駕星宇新機回台

更多熱門

相關新聞

大樂透頭獎7.7億！台彩公布「億元得主」特徵

大樂透頭獎7.7億！台彩公布「億元得主」特徵

大樂透連續槓龜23期，頭獎上看7.7億元，倘若一注獨得將創下今年大樂透最高單注獎金。台灣彩券公司公布統計資料，以歷屆頭獎得主的資訊進行分析，發現這些生肖、星座及外型的民眾最容易中獎。

設計007水中救援機　台科大奪德國iF設計新秀獎

設計007水中救援機　台科大奪德國iF設計新秀獎

台科大與日本學生合力打造「推車機器人」

台科大與日本學生合力打造「推車機器人」

台生失蹤17天　美警曝新畫面求尋

台生失蹤17天　美警曝新畫面求尋

中秋偏財運爆棚！生肖「鼠」快買樂透

中秋偏財運爆棚！生肖「鼠」快買樂透

關鍵字：

台科大生肖

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

完婚隔天「女神妻歪嘴斜眼」夫悔了

身上多出「牙齒印＋鞭痕」...丈夫一看氣炸

激情一半！台南女感覺「沒那麼硬」拔刀殺死前男友

輪到天蠍座11月到天賜百匯享5折

年薪百萬男裝窮！實測聯誼2女結局超悲催

偶像和素人「第一次見面就上床」

北市銀行員輕生　墜10F躺血泊亡

身分證有1或8西堤消費送牛肋券

黑道入侵市場　小攤商苦求市府無人理

結婚8週年…Grace難釋懷被阿翔背叛：日子失控

23歲男愛上46歲女「2個月就閃婚」

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

吊帶妹連晃69秒遭轟　議員傻：失敗作

猜拳輸啦！台南弟「變神燈精靈」超哀怨

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

更多

最夯影音

更多
15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福
父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面