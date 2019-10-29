台科大鼠年生肖創意設計競賽　5小鼠＋「福」《五鼠臨門》奪金獎

▲張祖豪《五鼠臨門》圖像結合「福」與小老鼠，象徵鼠年到來，五福臨門之意，獲選台科大生肖設計競賽平面設計類金獎。（圖／台灣科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

鼠年即將到來，台科大舉辦鼠年生肖創意設計國際競賽，吸引來自世界各地超過五百件優秀設計作品投稿，競賽最後由張祖豪的《五鼠臨門》勝出，圖像結合「福」字與五隻小老鼠，象徵鼠年到來，五福臨門之意，獲選平面設計類金獎，抱走十萬元獎金。

為了鼓勵國內外優秀設計者，並且推廣生肖文化藝術，台科大連續舉辦六屆生肖設計競賽，今年參賽件數再創歷屆新高，有將近六百件作品投稿，參賽者來自印尼、越南、墨西哥、南韓、孟加拉、台灣等世界各地，大多為設計師和學生，其中最小的參賽者年僅12歲。

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▲台科大生肖設計競賽文創商品類金獎由許瀞心的《聽你鼠說》獲獎。（圖／台灣科技大學提供）

台科大生肖設計競賽分為平面設計類、文創商品類，經專業評審分別評選出金獎、銀獎、銅獎、優選與佳作作品，競賽金獎得主可獲10萬、銀獎5萬、銅獎3萬、優選1萬元獎金。



台科大校長廖慶榮表示，隨著參賽人數年年增加，越來越多外國人透過比賽認識生肖文化，台科大除了提供競賽平台讓各國設計人才相互切磋，也協助作品實體化與推廣，往年將得獎作品製成紅包袋、T恤等應景商品皆獲得很大的迴響。台科大生肖設計展得獎作品即日起於台科大國際大樓一樓展覽至11月7日止，歡迎大家參觀並票選今年最受歡迎的生肖創意作品。

▲台科大生肖設計競賽平面設計類銅獎，由張芳榜《2020充滿希望》奪得。（圖／台灣科技大學提供）



平面設計類金獎作品《五鼠臨門》由張祖豪創作，他將中文字與圖像結合，把「福」的五個空白處想像為鼠門，並在鼠門內畫上五隻小老鼠，象徵五鼠臨門、五福臨門，表達鼠年將是充滿福氣的一年。老鼠與字體間充滿創意的巧妙結合，獲得評審一致青睞，獲頒金獎肯定。



張祖豪表示，因為很喜歡也擅長字體文字的創作變化，選擇了「福」進行創作，採用幾乎滿版的福字設計，傳達出鼠年將是充滿福氣的一年。作品圖像多以幾何圖形呈現，簡潔的設計更襯托出作品喜氣、歡樂的氛圍與意象。

▲台科大設計系學生羅湘，設計藍芽耳機組《布魯鼠》，獲得文創商品類銅獎。（圖／台灣科技大學提供）



銀獎作品《好運鼠不盡》的作者劉子琦，目前就讀皇家墨爾本理工大學一年級，利用線條分割出幾何形狀的老鼠身軀，設計層層堆疊的可愛鼠群，穿插象徵好運的金幣與水果，傳達好運鼠不盡的概念。用老鼠以及象徵好運的果物金幣，拉開新年的序幕，給予眾人祝福。



劉子琦表示，作品顏色採用深金色與淡粉色搭配，希望在保有喜氣的氛圍下，跳脫傳統的節慶配色，給人耳目一新的感覺。今年是她第二次參賽，很開心作品可以從眾多優秀的參賽者中脫穎而出，是很大的肯定。

▲平面設計類銀獎為劉子琦的《好運鼠不盡》。（圖／台灣科技大學提供）



平面設計類銅獎則是由張芳榜的《2020充滿希望》獲獎，作品以手電筒的光和陰影呈現出老鼠造型，象徵人們拿著手電筒探尋希望，發現鼠年處處充滿希望，表達對於2020年未來的期待。



此外，在文創商品類競賽中，台科大設計系大三學生羅湘，以老鼠造型發想設計藍芽耳機組《布魯鼠》，將耳機、充電座結合成可愛精巧的老鼠造型，充電座螢幕同時具有顯示電量功能，放置充電的同時也能當作家中擺飾，作品獲選文創商品類銅獎。

▲張芳榜《2020充滿希望》獲選為台科大生肖設計競賽平面設計類銅獎。（圖／台灣科技大學提供）