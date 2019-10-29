把握「天時地利人和」好時機　顧立雄爭取開放國內企業在OBU開戶

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會正研擬「媲美星港財富管理方案」，主委顧立雄今（29）日表示，目前盤點16項商品可進一步開放，其中有8項與匯率、利率有關，因此近日會與央行研商，同時也把握「天時地利人和」的好時機，考量在某種程度的控管下，開放國內企業也可以在OBU開戶，但仍要與央行討論，有利於台商將台灣作為資金調度中心。

金管會主委顧立雄受邀參加「資金返鄉×百業興旺」返鄉躍升產業投資論壇，並以「金融創新服務迎接境外資金回台」發表專題演講指出，「台灣資本市場還具有一定的吸引力」，從資誠聯合會計師事務所與英國經濟學人雜誌智庫於今年3月合作發布全球資本市場2030趨勢報告指出，受訪企業選擇上市地點的3大關鍵因素，分別是流動性、估值及上市成本；事實上台灣表現並不差，包括成交值周轉率7.54%、本益比16.38與申請上市費用1.6萬美元。

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台股持續驚驚漲，今天盤中再度創29年半以來新高，顧立雄指出，台股好主要是反應基本面，特別是股息殖利率4.2%，僅次於英國（4.91%），也比其他國家都好。與其他市場相比，法規及財報透明、公司治理佳、申請上市櫃審查時間明確及產業鏈完整，基本面反應走在對的道路上，因此台灣資本市場具有一定的吸引力。

另外，為了營造友善資本市場，金管會祭出6大措施，首先是增訂多元上市櫃條件；再者是引進基石投資人制度；第三是縮短IPO審查時間至6週；第四是設置專責服務台商窗口及提升英文資訊揭露；第五是放寬股票集保彈性，科技事業及大型無獲利企業每半年領回四分之一、一年則領回二分之一；第六是新增電子商務產業類別上櫃。

境外資金匯回從事金融投資，不少業者希望能夠更開放，顧立雄指出，政策背後意涵，主要是鼓勵個人與企業進行「長期投資」，因此投資範圍以國內有價證券為主，且以流動性、集中市場交易且具公募性質為原則，正面表列可投資金融商品。

另據世界經濟論壇（WEF）報告顯示，台灣最新排名為12名，而排名第一仍是新加坡。金管會近年來持續開放新商品與業務，讓投資人有更多選擇，現在適逢香港變局，「天時地利人和」的好時機，金管會正研擬媲美星港財富管理方案，盤點出有16項商品可進一步開放，其中有8項可由金管會開放，但涉及證券、投信、銀行等產業的平衡發展，須與各個公會研議，至於其餘8項則與匯率、利率有關，因此要與央行研商，藉此提升金融競爭力與改善金融市場環境。

顧立雄說，過去台灣以OBU（國際金融業務分行）作為台商資金調度中心，但現今OBU的業務及功能是否能支撐台商資金調度及財富管理的中心，而台商在台灣境內也有實體企業和資金流動需求，若OBU與DBU（外匯指定銀行）之間能夠更流通，有利於台商將台灣作為資金調度中心，因此考量在某種程度的控管下，國內企業也可以在OBU開戶，像是不能做存款業務等，但仍要與央行討論。