國民黨傳出6名不分區立委安全名單　蔡育輝：無法接受老人名單！

▲對國民黨傳出不分區立委6名安全名單，國民黨台南市立委參選人、市議員蔡育輝對名單表示反對。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨傳出不分區立委6名安全名單，國民黨台南市立委參選人、市議員蔡育輝10月29日對此表示，如果這份名單是「真的」，他無法接受這樣的「老人名單」，他點名黨主席吳敦義、副主席曾永權及中常委姚江臨3人並不適宜，但蔡育輝強調，這名單尚未證實，有可能是帶風向，等確認再說。

台南市第一選區立委參選人、台南市議員蔡育輝指出，國民黨不分區立委名單傳出6名安全名單，包括黨主席吳敦義、立院黨團總召曾銘宗、中常委姚江臨、全國農田水利會會長林文瑞、副主席曾永權、台南市黨部主委謝龍介，如果這份名單是「真的」，那他難以接受這份「老人名單」，但這可能是有人帶風向，等名單立式發布再說。

▲國民黨立委參選人蔡育輝、蔡淑惠曾公開反對將吳敦義列不分區第1名，並計畫展開全國串連，要求應把不分區留給學者專家或年輕人。

據了解，國民黨主席吳敦義外傳可能列不分區首位，國民黨立委參選人蔡育輝、蔡淑惠在10月3日下午即在台南市議會召開「給我朝陽吸票機，不要夕陽碎紙機」記者會，反對吳列不分區第1名，並計畫展開全國串連，要求應把不分區留給學者專家或年輕人。

蔡育輝和第五選區立委參選人蔡淑惠表示，請國民黨中央不要拿出一份「夕陽」不分區碎紙機名單；蔡育輝說，吳敦義曾任副總統，現在貴為黨主席，擁有提名權，應該讓國民黨永遠青天普照，讓國民黨有競爭機會，給年輕人機會。吳貴為黨主席，應與黨內各大老做出榜樣，在不分區立委名單上，給予有專業及論述能力的年輕一代更多機會，為國民黨引進新血，讓國民黨更有活力、更年輕化，以爭取年輕族群的支持。

蔡育輝、蔡淑惠強調，中國國民黨的不分區立委名單，要重塑政黨形象，要強調用壯育青，超脫派系角力、拒絕政治分臧，中國國民黨和各政黨競爭政黨票，要有「五比」勇氣的不分區名單： 一、比專業問政能力；二、比世代傳承的精神；三、比大刀闊斧的改革決心。四、比兩岸與國際視野的鏈結。五、比多元社會文化的代表性。他們懇請黨中央不要拿出一份「夕陽」不分區碎紙機名單，請黨中央提出一份具有「五比」專業、改革、視野、多元且世代傳承的「朝陽」不分區立委吸票機名單。