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誘騙13歲善良妹！侵犯後用手「活活掐亡」...變態鄰居被「毒針處死」

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▲兒童,性侵害,創傷,悲傷,陰影。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲被害人於晚自習下課後，遭到誘騙，圖非本文當事人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

江西景德鎮市的汪根林於去年1月，誘騙13歲的女孩小方（化名）回家，性侵後用手將她掐死後逃逸，隨後被警方逮捕。江西省高級人民法院昨（28）日發佈通報，汪根林涉故意殺人罪被判死刑，另涉強姦罪判囚5年，數罪並罰判處死刑，並於上週五（25日）採用注射的方式執行。

▲▼水電工,線路,工人,維修,修理,裝潢,電線,。（圖／pixabay）

▲好心的小方幫忙拿手機照明，卻慘遭毒手，圖非本文當事人。（示意圖／pixabay）

通報內容顯示，出生於1990年9月21日的汪根林是一名農民工，被害人小方是其鄰居，事發當天，他以修理家中電閘為由，請小方幫忙拿手機照明。

在小方進屋幫忙後，汪根林產生姦淫之念，將被害拖到房內性侵，聽到叫喊聲的方媽媽立即下樓查看，期間不斷呼喚女兒的名字。汪男擔心事蹟敗露，用力捂住被害嘴巴並緊掐頸部，致其機械性窒息死亡。

▲▼借詞誘入屋姦殺13歲鄰居女　男子打毒針處決 。（圖／江西都市報）

▲汪根林已被執行死刑 。（圖／江西都市報）

景德鎮市中級人民法院對被告人汪根林以故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權利終身；以強姦罪，判處有期徒刑五年，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。但汪根林不服，上訴至省高級人民法院，高院裁定維持原判，並依法報請最高人民法院覆核。

在最高人民法院裁定，核准判處該犯死刑，剝奪政治權利終身後，景德鎮市中級人民法院於2019年10月25日，將罪犯汪根林驗明正身，在指定的刑場，採用注射方法執行死刑。

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