　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

姓名有「阿、里、山」任1字　11月至年底...阿里山賞楓門票10元

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼阿里山國家森林遊樂區秋意正濃，姓名中有「阿」、「里」或「山」的旅客10元入園。（圖／嘉義林管處提供）

▲青楓楓紅。（圖／嘉義林管處提供）

記者許展溢／台北報導

林務局嘉義林區管理處今（29日）表示，配合擴大秋冬國民旅遊計畫，特別推出入園優惠活動，只要姓名中有「阿里山」任1字者，就可憑證件購買10元優惠入園。另外，入園遊客至阿里山旅客服務中心打卡，還有機會抽中櫻花紙膠帶。

▲▼阿里山國家森林遊樂區秋意正濃，姓名中有「阿」、「里」或「山」的旅客10元入園。（圖／嘉義林管處提供）

請繼續往下閱讀...

▲紅榨槭變色時。（圖／嘉義林管處提供）

林管處指出，阿里山國家森林遊樂區的青楓、紅榨槭等變色葉植物，已開始慢慢轉黃變紅，換上黃、綠、橘、紅繽紛美麗的新裝，園區即將進入最佳賞楓期，位於對高岳步道、祝山車站、小笠原山、慈雲寺、阿里山賓館、阿里山工作站、沼平公園等景點及位於台18線88~95公里處也有紅葉盛況，都是遊客不可錯過的絕佳賞楓點。

▲▼阿里山國家森林遊樂區秋意正濃，姓名中有「阿」、「里」或「山」的旅客10元入園。（圖／嘉義林管處提供）

▲近距離欣賞楓葉。（圖／嘉義林管處提供）

林管處也特別辦理入園優惠活動，11月1日起至108年12月31日止，只要姓名中有「阿里山」任一字者，即可憑證件購買10元優惠入園，另入園遊客至阿里山旅客服務中心打卡，領取抽獎券填寫姓名後即可參加抽獎，遊客中心會在每週二下午4點整公開抽出5名幸運遊客，贈送詢問度超高的文創商品「櫻花紙膠帶」一個，歡迎大家至阿里山賞楓試手氣。

▲▼阿里山國家森林遊樂區秋意正濃，姓名中有「阿」、「里」或「山」的旅客10元入園。（圖／嘉義林管處提供）

▲入園遊客至阿里山旅客服務中心打卡，有機會抽中「櫻花紙膠帶」。（圖／嘉義林管處提供）

林管處叮嚀，由於遊樂區位於海拔2000公尺以上，日夜溫差大，請備妥禦寒衣物，園區另提供多樣遊程建議，遊客可上山林悠遊網查詢。

ET快訊
2正妹球場「掀衣搖乳」！大聯盟無限期禁觀賽　這一露吸金385
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3個月收1500元！幼兒園推「電子聯絡簿App」...祭3招讓家長看傻眼

台科大鼠年生肖創意設計競賽　5小鼠＋「福」《五鼠臨門》奪金獎

姓名有「阿、里、山」任1字　11月至年底...阿里山賞楓門票10元

彩虹媽媽入班傳教…學生早自習抄聖經　家長好奇教材內容竟反被告

月薪70-80K、年休123天！華航宣布11月招空服員　報考資格出爐了

店員忘拆防盜器！氣質妹苦笑「不能回店家」　網：有機關別硬來...結局出爐

右眼皮狂跳「夢到穿西裝亡父」　他帶老母跪求嘉義地藏王菩薩…三個聖筊

今年鐵路便當節超懷舊！復刻手翻茶、蘇打冰淇淋　全新12款台鐵便當搶先看

飢渴妹狂求約約：很久沒有了～原PO自嘲「技術不好」打槍　她拜託：可射就好

韓國瑜承諾全力拼「二林精機案」　環保署籲尊重環評制度

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

每晚編謊言不讓孩子知道媽病逝　台中低收父賣地瓜球獨養2童

余苑綺很堅強「化療後胃口好」　余祥銓：她為了小孩也要過這關！

《蒙面》Ella合唱天后級歌手《天天》　網友：又是一個裸奔的聲音

再提「反清復明」狂酸民進黨政府　韓：選舉一到臉上就寫我要主權

台東知名麵店老闆遭控摔小貓　慘死裝袋丟棄...兒道歉：貓先咬人

3個月收1500元！幼兒園推「電子聯絡簿App」...祭3招讓家長看傻眼

台科大鼠年生肖創意設計競賽　5小鼠＋「福」《五鼠臨門》奪金獎

姓名有「阿、里、山」任1字　11月至年底...阿里山賞楓門票10元

彩虹媽媽入班傳教…學生早自習抄聖經　家長好奇教材內容竟反被告

月薪70-80K、年休123天！華航宣布11月招空服員　報考資格出爐了

店員忘拆防盜器！氣質妹苦笑「不能回店家」　網：有機關別硬來...結局出爐

右眼皮狂跳「夢到穿西裝亡父」　他帶老母跪求嘉義地藏王菩薩…三個聖筊

今年鐵路便當節超懷舊！復刻手翻茶、蘇打冰淇淋　全新12款台鐵便當搶先看

飢渴妹狂求約約：很久沒有了～原PO自嘲「技術不好」打槍　她拜託：可射就好

韓國瑜承諾全力拼「二林精機案」　環保署籲尊重環評制度

台積電股價創歷史新高　台股收盤上漲18點

好康三重送！逛台北國際旅展拿ANA獨家限定好禮

年終搶便宜！鳳凰旅遊ITF台北國際旅展最高每人減8,000

杉林溪楓葉紅了！進入最美楓紅期　11月湖畔黃金水杉林浪漫接棒

雷納德30分鐘轟30分賞7呎長人一鍋　送絕妙地板球率快艇擊落黃蜂

生無可戀！吃貨爺「牙齒爛光」跟美食無緣...醫曝80%人都有困擾

韓網熱搜第1！南韓名廚白種元推薦12家「台北美食」懶人包

菜販「闖紅燈逃逸」遭罰11800元　法官引用「foodpanda」神救援撤銷

野外被拍…木星一檢查照片嚇瘋！　「膝蓋有臉」網驚喊：表情超清楚

前新北議員「手比3」收賄30萬元判6年　庭訊後：會和律師研究

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

生活熱門新聞

完婚隔天「女神妻歪嘴斜眼」夫悔了

猜拳輸啦！台南弟「變神燈精靈」超哀怨

鳳山超商出現包裹山！　網：原來是大賣場

不拿提袋！老闆娘狂勸飯糰很燙　劇情超展開

北東變天了「周三起2縣市防大雨」　颱風最快今生成

桃園檳榔攤傳「清脆掌聲」　外送員苦等10分鐘曝後續

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

妻蒸菜！他一掀鍋蓋「筷子熔變形」

松機「一張伸舌照」掀暴動：大咖E奶女優！

台灣虎航3張圖洩露要開「新航點」

Welcome Home！星宇新機抵台航管音檔曝光

公開SGS檢測反擊造假　館長：欠打臉

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

影／張國煒親駕星宇新機回台

更多熱門

相關新聞

騎車衝阿里山！高雄妹要100元補貼被狂嘴

騎車衝阿里山！高雄妹要100元補貼被狂嘴

一名女網友應同事邀約，騎車到阿里山遊玩，事前兩人共同規畫行程，也講好對方補貼100塊油錢；沒想到，對方後來主動討45元午餐錢，提到車費時還臉臭想反悔；最扯的是，還在背後和其他人抱怨。

阿里山9月↓1.45萬人次　陸客不來門票少賺436萬

阿里山9月↓1.45萬人次　陸客不來門票少賺436萬

台鐵「郵輪式列車」春遊出爐！

台鐵「郵輪式列車」春遊出爐！

楓紅了！阿里山楓旅列車12月登場

楓紅了！阿里山楓旅列車12月登場

珍貴紅檜牛樟遭竊警逮涉案男子

珍貴紅檜牛樟遭竊警逮涉案男子

關鍵字：

林務局嘉義林區管理處秋冬國民旅遊入園優惠阿里山姓名櫻花紙膠帶

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

完婚隔天「女神妻歪嘴斜眼」夫悔了

身上多出「牙齒印＋鞭痕」...丈夫一看氣炸

激情一半！台南女感覺「沒那麼硬」拔刀殺死前男友

輪到天蠍座11月到天賜百匯享5折

年薪百萬男裝窮！實測聯誼2女結局超悲催

偶像和素人「第一次見面就上床」

北市銀行員輕生　墜10F躺血泊亡

身分證有1或8西堤消費送牛肋券

黑道入侵市場　小攤商苦求市府無人理

結婚8週年…Grace難釋懷被阿翔背叛：日子失控

23歲男愛上46歲女「2個月就閃婚」

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

吊帶妹連晃69秒遭轟　議員傻：失敗作

猜拳輸啦！台南弟「變神燈精靈」超哀怨

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

更多

最夯影音

更多
15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福
父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面