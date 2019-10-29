姓名有「阿、里、山」任1字　11月至年底...阿里山賞楓門票10元

▲青楓楓紅。（圖／嘉義林管處提供）



記者許展溢／台北報導

林務局嘉義林區管理處今（29日）表示，配合擴大秋冬國民旅遊計畫，特別推出入園優惠活動，只要姓名中有「阿里山」任1字者，就可憑證件購買10元優惠入園。另外，入園遊客至阿里山旅客服務中心打卡，還有機會抽中櫻花紙膠帶。

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▲紅榨槭變色時。（圖／嘉義林管處提供）



林管處指出，阿里山國家森林遊樂區的青楓、紅榨槭等變色葉植物，已開始慢慢轉黃變紅，換上黃、綠、橘、紅繽紛美麗的新裝，園區即將進入最佳賞楓期，位於對高岳步道、祝山車站、小笠原山、慈雲寺、阿里山賓館、阿里山工作站、沼平公園等景點及位於台18線88~95公里處也有紅葉盛況，都是遊客不可錯過的絕佳賞楓點。

▲近距離欣賞楓葉。（圖／嘉義林管處提供）

林管處也特別辦理入園優惠活動，11月1日起至108年12月31日止，只要姓名中有「阿里山」任一字者，即可憑證件購買10元優惠入園，另入園遊客至阿里山旅客服務中心打卡，領取抽獎券填寫姓名後即可參加抽獎，遊客中心會在每週二下午4點整公開抽出5名幸運遊客，贈送詢問度超高的文創商品「櫻花紙膠帶」一個，歡迎大家至阿里山賞楓試手氣。

▲入園遊客至阿里山旅客服務中心打卡，有機會抽中「櫻花紙膠帶」。（圖／嘉義林管處提供）



林管處叮嚀，由於遊樂區位於海拔2000公尺以上，日夜溫差大，請備妥禦寒衣物，園區另提供多樣遊程建議，遊客可上山林悠遊網查詢。