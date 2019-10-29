學姊學妹「神撞臉」　自拍留念竟揭兩人驚人身世

Miché Soloman thought nothing of the photo she took with a new school friend — but the selfie actually unravelled a stunning family secret @newscomauHQ https://t.co/N9gy9rDU16 — Rebekah Scanlan (@rebekahscanlan) October 28, 2019

實習記者陳妙津／綜合報導

南非開普敦17歲少女米雪（Miché Soloman）在2015年時，聽聞學校新進學妹卡希笛（Cassidy Nurse）與她相貌非常相似，便相約見面，後來更成為了好友，某日兩人興起自拍留念，沒想到卻揭發她的意外身世，原來米雪正是卡希笛失散多年的姊妹，出生3天後便被養母偷抱走。雖然養母已入獄，但米雪心情糾結，至今仍與養父同住，還未回到親生父母身邊。

據《太陽報》報導，米雪雖和卡希笛相差3歲，但相見時立刻感覺到雙方有股密切聯繫，兩人很快成為好友，並自拍留念，引得許多朋友都開玩笑說兩人是失散多年的姊妹，甚至米雪的母親拉諾娃（Lavona Soloman）看到後，也覺得兩人神似，但仍堅稱只是單純撞臉。

▲拉諾娃為了掩蓋流產一事，竟在醫院偷抱走米雪帶回家當親生孩子扶養。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



然而，當卡希笛的父母看到這張自拍照時，卻十分震驚，並詢問米雪是否在1997年4月30日出生，並得到肯定的答覆。幾個禮拜後，米雪便被叫到校長室，由社工告知，其實她的真實身分是卡希笛的姊姊，原名哲凡妮（Zephany），在醫院剛出生3天就被人偷抱走，讓家人苦苦找尋了17年之久。

米雪一開始對此事感到震驚及懷疑，但經歷過DNA檢測後，證明社工及卡希笛父母的推測無誤，「我當時震驚地坐在那裡，知道我的生活完全失控了。」原來偷抱走孩子的正是拉諾娃，為了向家人隱瞞流產事實，她帶走米雪並佯稱是自己生下的，事發後也坦承罪行，近期法庭將審理該案，拉諾娃最高可能被判處10年徒刑。

米雪表示，自己對整件事不知所措，雖然曾多次到監獄中探望拉諾娃，但對方僅說「有一天我會告訴妳的」。此外，她的心情也仍十分糾結，因為即使面對親生父母，她也沒有絲毫想念之情，如今米雪仍然與養父同住，並認為這是她現實中唯一的避風港。

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