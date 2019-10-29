華聞快遞／週產量預計達3000輛！特斯拉上海超級工廠已具備生產能力

▲上海特斯拉超級工廠。（圖／翻攝澎湃新聞）

《上海》週產量預計達3000輛！上海特斯拉超級工廠已具備生產能力

美國特斯拉全球副總裁陶琳29日表示，「特斯拉上海超級工廠生產的產品，一定能達到世界級品質。」據悉，特斯拉美國工廠很多技術已運用在上海的工廠上，並進行了相應的提升，因此特斯拉在上海的工廠中實現了提高效率成果，同時也降低了不少成本。（澎湃新聞）

《北京》北京地鐵將應用人臉識別技術「實現乘客分類安檢」

「2019年城市軌道交通運營發展論壇」29日在北京開幕，北京地鐵和北京市軌道交通指揮中心相關負責人透露，未來將建立地鐵「白名單」及快速安檢通道製度，應用人臉識別技術實現乘客分類安檢。（中新社）

《北京》騰訊、四川電信等被納入電信業務經營不良名單

工信微報微信號10月29日發布，依據《電信條例》、《電信業務經營許可管理辦法》等相關規定，21家企業今年第三季因無證經營、超範圍經營、不配合監督檢查、違反實名制規定等行為，受到電信管理機構行政處罰並被納入電信業務經營不良名單，其中還包括騰訊、四川電信。（澎湃新聞）

《內蒙古》滿洲里前三季與「一帶一路」沿線國家貿易額超過百億人民幣

滿洲里海關29日發布消息透露，滿洲里市今年前三季與「一帶一路」沿線國家貿易進出口總值達100.3億元（人民幣，下同），佔滿洲里進出口總值的92.9%，比重比去年同期提升0.2個百分點。（中新社）

▲繁忙的滿洲里口岸。（圖／中新社）

《湖北》第五屆中國茶業大會赤壁開幕 推動中國茶「走出去」

「『一帶一路』國際茶產業發展論壇暨第五屆中國茶業大會」29日在湖北省赤壁市羊樓洞古鎮開幕，來自馬來西亞、俄羅斯、韓國、日本等28個國家和地區的1200餘名代表出席活動，把脈世界茶產業發展。（中新社）

《廣西》廣西多方聯動推進西部陸海新通道建設

廣西北部灣國際港務集團近日透露，根據大陸交通部統計數據（1-9月），北部灣港貨物吞吐量增速在大陸沿海港口排第3位，集裝箱量增速排第1位。據悉，廣西物流規模持續擴大，得益於當地多方聯動推進西部陸海新通道建設。（中新社）

《山東》第十屆「華交會」在濟南開幕 促華商與陸企合作共贏

以「僑聚齊魯、凝僑匯智、合作共贏」為主題的「第十屆華商企業科技創新合作交流會暨海外華商產業發展高端論壇」29日在濟南開幕，來自美國、法國、德國、加拿大等40餘個國家和地區的500餘位知名華商、專業人士參會，為促進華商與中國工商界的合作共贏發起的涉外引資引智引技活動，自2002年首次舉辦至今已9屆。（中新社）

《湖南》全球湘商大會益陽開幕 引進資金逾1,600億元人民幣

第九屆（全球）湘商大會29日在湖南益陽召開，來自24個國家和地區的1000餘家企業、255家全球湖南商會及湘商代表等齊聚一堂，同敘鄉情共享機遇，共簽署各類投資合約、協議項目237個，總投資為1660.72億元，引進資金為1633.18億元。（中新社）

▼ 第九屆（全球）湘商大會開幕現場。（圖／中新社）