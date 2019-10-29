收190萬陸資辦競選餐會　中國民進黨主席參選人違反《政治獻金法》

▲張秀葉違法收受來自大陸的政治獻金參選議員遭起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

愛國同心會成員張秀葉，在2018年以中國民主進步黨推薦身分，參選台北市議員時，席開50桌招待選民，張和黨主席周慶峻等人已被依違反《選舉罷免法》起訴涉嫌買票，檢調持續追查發現，這些競選餐會、經費共約190萬元，都是來自陸、港、澳地區的政治獻金，且收款帳戶沒有依法報請許可，29日再依違反《政治獻金法》追加起訴周、張2人。

檢調查出，周慶峻身兼愛國同心會會長、中國民進黨主席身分，而張秀葉也是同時在2個政治性團體任職，2018年九合一大選中，由張參選台北中正、萬華區市議員，依法接受競選資助應向監察院報請許可，但周、張自行在網路上公布捐款帳戶，陸續收到台幣17萬9千元，以及人民幣2000元的政治獻金。

此外，周慶峻又另外以自己在大陸經營的「湖北同心聯發農業綜合開發有限公司」名義，捐贈189萬8820元，讓張秀葉做為愛國同心會，以及個人競選餐會之支出，也涉嫌違法收受來自大陸地區或香港、澳門的政治獻金等規定，且在競選結束後指始終沒有申報辦理繳庫。

全案經檢察官調查後，先前已經將周、張等人涉嫌辦桌賄選部分，依違反《選舉罷免法》提起公訴，之後持續追查相關帳冊金流，發現確有陸資介入，因此將周、張追加起訴違反《政治獻金法》，請法院併入賄選案一起審理。

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