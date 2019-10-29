君鴻酒店點交！員工怒討積欠遣散費5千萬　嗆前董座：還我錢

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

君鴻國際酒店29日上午進行點交作業，不過現場卻出現插曲，數十名員工聚集在85大樓前抗議，認為前董座張慶輝並無付清資遣費，一共積欠員工5千萬元，希望爭取勞工權益。

▲君鴻國際酒店29日點交，前員工抗議積欠資遣費。（圖／記者吳奕靖攝）

▲君鴻國際酒店29日點交，前員工抗議積欠資遣費。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄85大樓君鴻國際酒店遭法拍歇業，29日上午由高雄地方法院進行點交，不過門口卻聚集了數十名員工頭綁白布條、舉牌抗議，要君鴻前董座張慶輝「出來面對」，認為張慶輝沒有妥善處理薪水、資遣費以及預告工資等，坑殺勞工近5千萬元。

張慶輝一現身即接受媒體訪問，不過前員工們狂嗆張慶輝，不留給他說話的餘地，且憤怒地向他喊話：「張慶輝，你那邊有多少個是基層員工阿？你那邊的員工我沒看過，我看到的都是高層的人」，並高舉自己的員工證，指控張慶輝身後的「員工」都是「假員工」，是來拖延點交。

▲君鴻國際酒店29日點交，前員工抗議積欠資遣費。（圖／記者吳奕靖攝）

雙方人馬一度爆發口角，據了解，警方共出動180名警力，讓整個點交順利進行，直至記者發稿為止，點交還在持續進行，預計在晚間8點可以吿個段落。

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