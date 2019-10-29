直播中「摔落富士山」！日男剛喊手冷路滑　天旋地轉15秒曝…網爆留言急報警

▲直播主滑落山坡瞬間。（圖／翻攝自YouTube／おもしろコメ付き動画太郎）

記者林瑩真／編譯

日本一名niconico直播主（ニコ生配信主）在28日前往富士山攻頂，並進行自拍直播。不料，直播主從途中開始喊冷，之後更從山頂摔落，消失蹤影。嚇得觀看直播的網友幫忙報警。

綜合日媒報導，直播主一邊攻頂富士山，一邊拿著手機透過niconico平台直播，眼看富士山已經是雪白一片，顯然溫度相當低，直播主也開始不斷喊著「手好冷」、「沒帶暖爐」、「我們跟著足跡走吧」、「好滑」、「大概是30度的斜坡」。

除了發言讓人緊張外，網友也從鏡頭發現，直播主似乎沒有帶任何保暖裝備，直接一個人輕裝上陣。報導指出，這同時也是直播主第一次攻頂富士山，也沒有任何嚮導或經驗者陪同。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

就在這時，快要可以看到富士山山頂的時候，直播主疑似在看手機，突然一斜，整個人從斜坡滑落，手機鏡頭天旋地轉了15秒左右，最後畫面中斷。網友見狀，立刻通報靜岡縣及山梨縣的警察。

對此，警方表示已經出動直升機搜索，但並未找到直播主的身影。29日凌晨，警方再度派出10名救難人員，直接登山深入山區找人，目前尚無回音。

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