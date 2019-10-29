生技製藥台灣首例！　晟德轉投資東曜啟動香港聯交所上市計劃

▲生物製藥示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者姚惠茹／台北報導

晟德（4123）今（29）日宣布，轉投資公司東曜藥業股份有限公司（港股代號:1875）宣布在聯交所主板上市計劃 ，東曜預計發售價不高於每股發售股份7.55港幣，最高集資總額約6.795億港幣，開創國內生技公司首家到香港掛牌的首例。

東曜藥業全球發售90,000,000股股份，其中90%發售股份將用作國際配售，其餘10%將於香港作公開發售，發售價不高於每股發售股份7.55港幣。公司估計，假設超額配股權未獲行使，經扣除包銷佣金及公司應付的其他估計發售開支，並假設發售價為每股股份7.05港幣，公司將自全球發售收到所得款項淨額約554.4百萬港幣。

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東曜是由工銀國際融資公司為上市計劃之獨家保薦人；工銀國際融及元大證券(香港)為聯席全球協調人；工銀國際融資、元大證 券(香港)、華興證券(香港)及中國光大證券(香港)為聯席賬簿管理人；工銀國際證券、元大證券(香港)、華興證券(香港)、中國光大證券(香港)及六福證券(香港 )為聯席牽頭經辦人。

東曜於2009年成立，是一間臨床階段生物製藥公司，致力於開發及商業化創新型腫瘤藥物及療法，旗下擁有針對各類癌症的綜合性在研腫瘤藥物組合，全面產品系列包括七種在研生物藥及五種在研化學藥物，當中包括多種單克隆抗體(mAb) 、抗體偶聯藥物(ADC)、溶瘤病毒藥物及特種腫瘤藥物(如脂質體藥物)，並於三大綜合平台開發產品。

東曜自成立以來，集團已建立起一個集發現、產程開發、質量管理 、臨床前及臨床開發以及商業規模的生產基地和良好銷售及營銷能力於一體的綜合內部 平台。憑藉全面的產業價值鏈能力，集團採用開放平台業務模式，與第三方業務夥伴進行合作。