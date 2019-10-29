「老人名單」入不分區？　國民黨駁：以專業為優先考量

▲國民黨副秘書長杜建德。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨不分區立委名單傳出6名安全名單，包括黨主席吳敦義、立院黨團總召曾銘宗、中常委姚江臨、全國農田水利會會長林文瑞、副主席曾永權、台南市黨部主委謝龍介。國民黨台南市立委參選人、市議員蔡育輝說，如果這份名單是真的，他無法接受這樣的「老人名單」。對此，國民黨副秘書長杜建德29日回應，外傳的名單絕無此事，不分區人選一定是以專業性為優先考量。

不分區立委的提名辦法10月23日已提報中常會，根據規劃，10月24、25日請各級單位推薦，10月28號提名小組受理推薦，10月29至11月11號之間進行查核，11月13日將排名順序提報中常會，11月16日召開中央委員會議做最後確認，11月18日之前會報請吳敦義核定。

各政黨不分區名單共可以提名34席，2016年國民黨的名單中，專業組除了前立法院長王金平之外，分別是現任立委柯志恩、陳宜民、林麗蟬、許毓仁、曾銘宗。至於政治組第7至第12名分別為黃昭順、吳志揚、張麗善、徐榛蔚、曾永權。

黨內人士透露，2016年對國民黨而言是一場政治大海嘯，政黨票得票率僅26.%，立法院從64席直接砍半至35席，4年後一步一步捲土重來，如果吳敦義沒有在國民黨陷入低潮時扛下黨主席，怎麼會有2018年的勝仗，因此排在不分區已是黨內共識，可能排在政治組前段班。

國民黨副秘書長杜建德表示，不分區名單根據功能性、代表性、均衡性三大指標把關，國民黨非常重視社會各界的提名，名單涵蓋各界的菁英，外傳的「老人名單」絕非事實，國民黨一定會提出一份亮麗的名單。

至於區域立委選情，杜建德指出，11月13日完成全部提名工作，79個名額中，目前苗栗跟南投是優勢地區，但仍然會戰戰兢兢，因為投票以前都存在變數，一般而言國民黨在北部有優勢，南部有劣勢，中部是決戰地區。

針對年輕人不喜歡韓國瑜一事，杜建德說，青年選票支持度確實不如預期，會加強對年輕人的溝通與說明，國民黨跟年輕人接觸有很大的空間，韓國瑜現在也面對面、誠實、勇敢跟青年座談，直接對答，年輕選票在改善之中。