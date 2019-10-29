好市多買「檸檬乳酪可頌」！吃一半驚見「咬過殘骸」　她噁到想吐...網氣炸

▲買好市多甜點，驚見裡頭咬過殘骸，網氣炸。（圖／翻攝爆怨公社）

記者陳韻如／綜合報導

好市多甜點「法式檸檬乳酪可頌」4月份上市後引起一波搶購潮，一直到現在都還是熱賣品向。然而，卻有民眾買回家吃到一半後，赫然發現裡頭有一塊吃到一半的可頌，讓她氣得PO文痛罵，「真心覺得很不要臉」。

一名網友在臉書社團《爆怨公社》發文表示，自己到台中好市多購買法式檸檬乳酪可頌，而因為可頌是層層疊放，所以原PO不疑有他的就將整盒買回家，但沒想到，吃到剩下一半後，竟赫然發現裡頭有一塊被吃到一半的可頌，當下還以為是家人吃的，但經過詢問後並沒有。

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此外，透過畫面也可以看到，那塊被吃到一半的可頌擺放的相當整齊，其他完整的可頌再疊放上去，從外觀上幾乎看不出異樣，讓原PO看了後也不禁發文痛罵，「真心覺得很不要臉...因為疊起來所以沒有看到...在台中好市多買的，吃一半藏起來！居然中標！有夠沒道德！」

這篇文章一出，立刻引來網友熱議，紛紛留言，「台灣人的素質真是堪憂」、「有夠倒楣，真的該抓出那些惡質的偷吃怪」、「好噁心又沒公德心」、「真是夠了...什麼貪小便宜的人秀下限都有...」。

►就算爬到樹上！妳還是很美

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