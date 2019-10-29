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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／【司法調查之人民不滿職業法官】親近司法哪親近了

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▲訴訟，濫訴，司法。（圖／視覺中國CFP）

▲由台灣法學領航協會所做的司法議題調查，支持陪審或國民法官的比例皆超過七成，這很明顯反應人民對於現行由專職法官審判的不滿。（圖／視覺中國CFP）

由台灣法學領航協會委託世新大學民意調查中心，針對民眾對司法議題的認知進行調查，並於10月25日公布調查結果。其中，兩年多前的司改國是會議裡被認為最重要的議題，即是建立參與、透明與親近的司法，其中對於司法院正全力推動的國民法官，經此次調查結果，竟然有超過六成的國人完全沒聽過。至於對國民法官具有認知者，如對國民法官的組成人數、有無表決權等之瞭解，竟然僅有百分之六的比率。如此的調查，實在很難想像，這是每年花費數千萬元預算，以及全國各地方法院已進行兩輪模擬審判的結果？更讓人懷疑，號稱國民法官的審判制度，與民眾的距離真的夠親近嗎？

在此次民意調查中，支持實施陪審或國民法官的比例皆超過七成，這很明顯反應人民對於現行由專職法官審判的不滿，致亟需引入人民參與審判制度來解決。只是陪審贊成的比例，要高過國民法官一個百分點，這雖在誤差範圍內，但在民眾對國民法官，是由3位法官與6位平民所組成這點，未必清楚認知下，就有很大的可能會與在美國電影所看到的陪審制度劃上等號。

如果考量司法院對國民法官的宣傳所投入的龐大資源，相對於民間，如台灣陪審團協會所推動的12名陪審員決定有罪與否、法官單獨量刑的陪審制度，是在資源極不對等的情況，竟出現這麼相近、甚至略高的支持度，恐是對主事者的一大警訊。

更令人驚訝的是，民意對觀審制的支持度竟是最高的（約占七成五），這已經超出誤差的範圍。所謂觀審制是人民雖然參與審判，但其評議與評決僅供法官參考而無任何拘束力。這種只觀不決的模式，實非屬人民參與審判，卻可以得到最高支持度，就明顯反應出，民眾雖對司法不滿，但要自己擔起判決重責，似乎有所遲疑。

尤其在人民參與審判制度，無論是陪審或參審仍模糊不清的狀態下，更對自己作主的審判模式，或多或少產生畏懼，因此寧願採取較保守的觀審制度。只是此種制度，早在馬英九總統時代的末期，就為司法院所捨棄，未來也不可能成為人民參與審判的選項之一。若果如此，就更凸顯司法院對於推動人民參與審判制度，不僅難有進展，甚至出現了倒退的現象。

更值得注意的是，此次調查也納入了網路輿情的部分，即藉由各種社群對於人民參與審判制度，尤其是國民法官的討論，觀察民眾對於新制度推動的理解程度。但可悲的是，對於此等制度的討論，竟然不到一成的比例，也就是說，對於涉及國家百年大計的制度，於網路世界是相當陌生的。這又凸顯司法院的宣傳手法，恐還是停留於傳統模式，很難打入網路年輕世代。

在面對此次最新調查的民意結果，已完全證實了所謂親民司法，卻一點也不親民，似又回到司法菁英決定的老路。也因此，司法院恐不能再一意孤行的採行國民法官，而應是在模擬與試驗階段，讓各法院分別模擬陪審或參審制，讓民眾瞭解兩者的優缺。

同時，所謂的模擬法庭不僅應該於臉書或YouTube公開直播，並請法律專家與網紅搭配報導，以來引發話題與討論。再者，隨著近年來法律戲劇、電影的流行，更應與民間合作，以現實案例改編來拍成戲劇作品，將人民參與審判制度於其中顯現。甚且，為了吸引年輕世代的注意，更可學習如日本逆轉裁判之類的電子遊戲，並以陪審或參審制度置入其中，藉由有趣的遊戲瞭解未來的新制度。

凡此種種，都是配合時代脈動所應有的作為，若不思及此，仍是以傳統的紙本或拍攝出相當制式、保守的影片，就算投入的資源龐大，所欲達到的宣傳效果肯定是相當有限，致有虛擲民膏民脂之嫌。

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