勞團稱漁工工會理事長遭宜蘭勞工局打壓　要求監察院彈劾

▲外籍漁工人權保障聯盟今（29）日到監察院遞交陳情書。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

外籍漁工人權保障聯盟今（29）日到監察院遞交陳情書，漁業工會總幹事李麗華指出，月初發生的南方澳大橋倒塌事件後，漁業工會理事長遭到打壓，且在遭到打壓的同時，宜蘭縣勞工局卻完全沒有任何作為，因此希望監察院可以彈劾宜蘭縣勞工局，另外，也提出希望勞動部可以立即依法啟動不當勞動行為裁決機制，以保護工會成員的權益。

李麗華指出，月初發生的南方澳大橋倒塌事件，引起各界對外籍漁工的勞動與生活環境的關注，其中工會的理事長為了替漁工爭取應有權益時，卻遭到蘇澳區漁會現任理事長蔡源龍的施壓，她說，蔡源龍不僅是漁會理事長，更是當地最大的外勞仲介公司董事長，在過去有多件遭漁工申訴、苛扣薪資、超收費用、未依約提供服務等案件，最後都是由工會協助向勞工單位提出申訴或檢舉。

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另外，李麗華更指出，當資方在打壓工會理事長時，宜蘭勞工處處長竟帶隊到漁港訪視，且完全都沒有跟工會理事長告知，且當場還對工會理事長施壓。事後，蔡源龍更直接把工會理事長找到漁會辦公室，要求他表明自己將辭去工會理事長一職。

李麗華強調，地方勞工主管機關明顯介入工會運作，還與資方團體聯手打壓工會，有明顯的違法失職之嫌，因此希望宜蘭縣政府勞工主管機關失職行為進行調查，並依法給予懲處；另外，希望勞動部立即依法啟動不當勞動行為裁決機制，以保護工會成員的權益。