緊鄰香港！西九龍邊檢站獲「集體一等功」　原因網友戰翻

▲西九龍邊檢站資料圖。（圖／翻攝自《深圳新聞網》）

記者馬叔安／綜合報導

日前鄰近香港的深圳出入境邊防檢查總站西九龍邊檢站，被大陸公安部授予集體一等功，由於官方沒有具體說明授功的原因，並在相關報導中有提到該站「全力維護『一國兩制』」，有網友認為和近日香港的局勢有關，也有人推測，是因為當地海關日前破獲了案值達3.2億元人民幣的走私案。

《深圳新聞網》27日報導，深圳出入境邊防檢查總站西九龍邊檢站因工作成績卓著，26日被公安部授予集體一等功，「自2018年9月23日成立以來，西九龍邊檢站全體民警工人講政治、顧大局、敢擔當，在西九龍站內地口岸區出色完成『一地兩檢』工作任務，查驗出入境旅客超過2000萬人次，查驗監管出入境列車超過7.3萬列次。」

報導提到，共有1個集體被評為模範邊防檢查隊，2個集體榮立集體三等功，1人榮立個人一等功，3人榮立個人二等功，30餘人榮立個人三等功，近90人獲表彰嘉獎。西九龍邊檢站表示，將以榮譽為新起點，繼續全力維護「一國兩制」，服務粵港澳大灣區建設，全力打造國家移民管理系統新標桿。

▲西九龍邊檢站資料圖。（圖／翻攝自《深圳新聞網》）

西九龍邊檢站近鄰香港，在20日香港的示威活動中，曾有持長槍和鐵箱的防暴警察進駐高鐵西九龍站。此外，近日廣東深圳海關聯合上海海關和地方公安部門摧毀了一個以海外代購為名，走私世界名牌服飾、箱包、手錶等奢侈品的犯罪集團，上述兩起事件都被外界揣測和這次授功有關。

然而具體的授功原因，官方尚未有相關的說明，《環球網》微信公眾號指出，「問了，也沒有問到。我們能寫的就這麼多啦。」

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