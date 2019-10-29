被控私用《茄子蛋》音樂詐領6百萬補助　有料音樂再次不起訴

▲茄子蛋指控有料音樂擅自拿他們的音樂Demo去詐領補助還流出網拍，但檢察官認為查無事證。（圖為資料照／記者張一中攝）

記者劉昌松／台北報導

去年獲得金曲獎最佳新人獎的《茄子蛋》樂團，指控「有料音樂公司」涉嫌自行下載他們的音樂，拿去向文化部詐領600萬元補助案，還讓Demo流出網路販售，涉違反《著作權法》，但台北地檢署2度調查認為，雙方因合作問題而對音樂所有權有爭議，29日以無法證明有料涉嫌重製、流出Demo等犯意與犯行，再度處分不起訴。

這起詐領文化部主柱案，經文化部影視局進行查證，認為有料音樂報請結案的資料內容涉及虛偽不實，已經決議撤回600萬元的補助資格，有料提起訴願，打行政官司爭取補助，已在6月間被台北地院判決敗訴。

茄子蛋則是早在2017年提告指控，有料音樂的傅姓負責人和祝姓行銷策略長，涉嫌2016年底，將茄子蛋的歌曲重製並燒錄成光碟，再以有料音樂的名義，將光碟及演出資訊提交文化部，作為補助案結案報告資料。

祝、傅均否認犯行，辯稱歌曲是茄子蛋的經紀公司提供，因2016年底來不及發行專輯，但文化部要求繳交試聽Demo檔來結案，檢方認為，雙方確實曾有合作關係，不能排除本來就有說要用Demo去報請補助。至於網路上販售的Demo帶，無法證明是出自有料公司，因此以罪嫌不起訴等理由，處分不起訴。

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