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韓國瑜形容兩岸關係「爸爸與王Ｘ蛋」　蔡英文回批：用語輕浮

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記者沈繼昌／桃園報導

針對國民黨總統參選人韓國瑜最近以「王X蛋與爸爸」來形容兩岸政策關係，再度淪於失言風波，蔡英文總統28日受訪時表示，兩岸關係對整個台灣公共政策來說是非常重要議題，任何政治人物都要謹慎以對，作為一位競選總統的人，實在不宜用如此輕浮的話語。

▲針對韓國瑜以「爸爸與王Ｘ蛋」提及兩岸政策關係，蔡英文總統28日回批政政人物談論時不要太過輕浮，應該更謹慎。（圖／記者沈繼昌攝）

▲針對韓國瑜以「爸爸與王Ｘ蛋」提及兩岸政策關係，蔡英文總統28日回批政治人物談論時不要太過輕浮，應該更謹慎。（圖／記者沈繼昌攝）

蔡英文總統28日出席在桃園農業改良場舉辦的全國農業機械耕作服務協會聯合會大型農機應用發表會，會後接受媒體聯訪，媒體詢問韓國瑜於27日舉辦青年論壇，在場學生曾提問，若當選是否會簽「和平協議」？韓國瑜批蔡政府「強調主權」很無聊，更指稱兩岸關係如「王X蛋與爸爸」，此語一出，台下師生都很訝異。

針對韓國瑜這番談話，蔡英文指出，她真的不清楚當時的語境與脈絡，很多人也不懂為何韓國瑜會這麼說，兩岸關係是非常重要的議題，關乎台灣的未來，任何政治人物都須謹言慎行，台灣主權面臨很大的挑戰，這是很嚴肅的問題，尤其今年初中國提出「一國兩制」台灣方案，台灣的民主自由遭受莫大威脅，大家應認真面對，在此時此刻這個不是輕慢以對的問題，這個是一個很嚴肅的問題，尤其身為競選總統的人，實在不宜用如此輕浮話語。

目前民調蔡英文與韓國瑜的民調，新的民調顯示有拉近距離，不過還在10%以上，不過現在有賭盤顯示說，兩人之間這個賭盤，你只讓他30萬票，外傳說是中國有資金介入，有沒有這樣的情資？

蔡英文認為，民調在不同的時機與不同情境下做，當然會有一定情形的起起伏伏，我們也都做為參考，另外就是說，我是現任的總統，還是以國政優先，我們進行選舉的態度就是我們用做實事、而不是說大話進行選舉，讓選民判斷誰才是真正在做事的，那另外一方面就是說，我們也要提醒大家，選舉不容輕忽，我們要步步為營，也希望說從現在到投票日，我們每一天都步步為營，謹慎面對，希望在最後選舉時候能夠得到最大支持。

▲針對韓國瑜以「白白胖胖」諷刺蔡總統，蔡英文總統認為，會不會做事語排胖或黑瘦沒關係，鄭文燦也認為，選舉不是口水比賽。（圖／記者沈繼昌攝）

▲針對韓國瑜以「白白胖胖」諷刺蔡總統，蔡英文總統認為，會不會做事語排胖或黑瘦沒關係，鄭文燦也認為，選舉不是口水比賽。（圖／記者沈繼昌攝）

至於有無中資介入，我們會請我們的執法單位來進行了解、進行偵查，如果有違法的事件的話，我們不會輕慢以對。

媒體詢問，韓國瑜說現在人民在受苦，但是你白白胖胖的，你覺得這樣子的形容怎麼看？

蔡英文強調，會不會做事、有沒有努力做事跟白胖或者是黑瘦都沒有什麼關係，我們這裡就有一個第一名的直轄市長，我看到六都倒數第一名的直轄市長來說三道四我們第一名的直轄市長，我們來讓他講一講好了。

鄭文燦說，我是喜歡做事、樂在工作，覺得懶惰跟我是絕緣體，一個好的市長就是要用汗水來贏得尊重，口水是無法贏得尊重的，坦白講，韓市長又再次失言，我是希望韓市長競選總統不是口水比賽、也不是吹牛比賽，吹牛比賽也會在1月11號結束，還是要面對選民跟市民的考驗，希望台灣的選舉能夠回到政策、回到建設、回到國家的願景。

媒體詢問，韓國瑜一直說民進黨對任何政治質疑都顧主權來回應，特別提到他以反清復明舉例時候，他還講說玩女人或者是貪汙，以前的人都會以反清復明來當擋箭牌，說蔡政府的現象跟他的現象一樣？

蔡英文表示，我們在今年初已看到中國已端出一國兩制台灣方案，台灣的主權確實已經面臨到很嚴重的威脅，這是真的存在的威脅，絕對不會是一個趨緩的存在的主權問題，如果我們沒有主權的話，我們就守不住我們的民主自由，這段時間以來台灣人民對這件事情感受很深，也就是說我們得來不易的民主自由，我們共同要保護捍衛，最重要的根源在於2300萬人所共有的這個主權不會被剝奪，也不會被侵害，這是最重要的一件事。

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