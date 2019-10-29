彩虹媽媽入班傳教…學生早自習抄聖經　家長好奇教材內容竟反被告

▲家長指出，彩虹媽媽將聖經字句放入教材中，在校園內傳教。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

彩虹媽媽入校園傳達宗教教育等問題近日再次翻上檯面。家長與跨黨派議員今（29日）舉辦「教育還是教會？志工入校竟傳教」記者會，許多家長今日低調現身記者會，並指出，他們冒著被彩虹愛家協會控告的風險，公開說明、揭露教材中的宗教觀植入，就是希望教育部能出面解決，並盡到校園內須嚴守《教育基本法第六條》，政治宗教中立的管理之責。

不願公開姓名的家長指出，彩虹愛家生命教育協會打著陪伴孩童的名號，將號稱「生命教育」課程帶入學校的晨間自習時間，當孩子帶著疑惑不解的內容回來問爸爸媽媽，家長卻完全不知道到底發生什麼事情，從與孩子的對話中才發現早自習有傳達宗教教育，故想要多加了解課程內容時，卻被該協會擋在門外，甚至企圖以法律途徑來逼退家長。

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▲▼家長呼籲，宗教退出校園，教育回歸專業。（圖／記者崔至雲攝）





經過家長們整理資料後發現，彩虹愛家協會是一個基督教背景濃厚的宗教團體，他們以教導孩子的品格及生命教育為名來入校陪讀，卻在自製的教材中清楚地置入大量的基督宗教觀與聖經字句，足以證實其意圖透過學校傳教之實。該協會經過二十幾年的發展，將自行編製的教材、透過志工彩虹媽媽們送入全國6百多所中小學、5千多個班級，全國有27.6%的國小在上這套課程，信仰資訊佈達量「每週」觸及的學童高達15萬名。

Lulu媽媽指出，該協會編寫的教材中和宗教有關的頁面平均超過25%，常常在教科書出現多次須學生反覆背誦、抄寫的「金句」部分，例如《人與生命高階版》中有「敬畏神的人會在緊要關頭看不到自己的膽怯，只看神要他完成的事」，《人與環境進階版》中有「每種生物都是造物者的精心傑作，每個生命都值得敬佩」，直接出自聖經的金句，佔了整套教材高達33%，家長不禁想問，這到底是教學，還是傳教？

▲彩虹媽媽校園服務統計數。（圖／翻攝彩虹愛家協會官網）

Grace數次哽咽指出，彩虹愛家如此有規模的長期入校進行教學，何以教材不能夠依法公開？該協會持續以智慧財產權為由，拒絕公開教材，甚至要求授課志工、及入校的彩虹媽媽們簽下保密切結書，而聽課的學生家長亦不能將內容翻拍公開討論，否則該協會表示將會採取法律行動。甚至有彩虹媽媽志工並不知道自己被協會授予的教材，其實有傳教用途，此協會是否有隱匿目的的嫌疑？另外，該協會106年的年度工作報告可看出當年他們年收入3000萬，如此規模龐大、組織完整、卻將授課內容保密到家的協會，其背後的組織者與成員又是什麼樣的身份？著實令人感到疑惑與不安。

▲家長公布彩虹愛家協會教材。（圖／記者崔至雲攝）

Emma媽媽也說，家長只是單純想了解自己的孩子在學校裡學的內容，為何如此難以達成？到底什麼樣的教材必須這麼神秘，被各種規定層層保護？在調查期間，也接到其他類似的宗教團體入校進行疑似傳教的事實，因此，家長呼籲教育部應負起責任，要求所有進入校園的宗教團體都應主動公開教材，讓家長方便查詢，教育部也應該負起管理教材的指責，拒絕有心團體利用教學之名行傳教之實，破壞教育部以及民間團體多年來努力推動的課綱精神。

▲教育部國教署組長林良慶收下家長代表的陳情。（圖／記者崔至雲攝）

立委尤美女為此也陪伴家長出席記者會並指出，1999年教育部制定教育基本法，規定學校不能強迫學生參加任何宗教活動，現在的彩虹媽媽等於是假借宗教自由，利用晨光時間強迫學生接受宗教思想，呼籲教育部應盡速出面處理。立委段宜康也說，教育部如果再不出手真的是「非常荒唐」，這些誇張的教育內容真的能進入校園嗎？教育部應要避免孩子可以獨立思考前，不讓宗教進入校園，教育主管機關應盡速處理。

教育部國教署組長林良慶收下家長代表陳情，並表示，教育部一直在執行《教育基本法》第6條的要求，也籲請各縣市持續注意，各校拒絕有傳教意圖的宗教團體入校教學。

彩虹愛家協會行銷部門人員也對此表示，以前教材確實有聖經字句，但是現在已都在修正，對於家長的看法他們認為是不實的指控，目前協會也有針對教材最修正，預計年底就會有全新的教材，不會再有聖經的文字出現。