台中殯儀館男員工在女廁裝針孔　至少34女受害…開除並起訴　

▲女廁藏有密錄器被發現報警。示意圖（圖／視覺中國CFP）

記者唐詠絮／台中報導

台中市立殯儀館發生偷拍事件！有民眾發現在崇德廳女廁牆面上竟被安裝了針孔攝影機，嚇得趕緊通知館方報案，警方循線找到涉案的林姓員工，警訊後林男也坦承他已安裝1個多月，受害多達34人，對於犯行相當後悔，如今也離職，檢方認為個人癖好侵犯他人隱私，依妨害秘密罪起訴。

依據起訴書內容指出，林男（32歲）是生命禮儀館約僱人員，平常負責行政助理業務，廁所及花圃維護工作，涉嫌在今年5月間在崇德館崇明廳旁女廁，在牆壁約腰部位置安裝掛勾式密錄器，此案於6月26日被民眾發現報警處理，警方發現密錄器內記憶卡已被林男丟進金爐燒毀，但從他電腦中發現有34名被害人，其中一名被害人提起告訴。

台中市生命禮儀管理處秘書吳明哲指出，事發當天6月26日上午10時許，殯儀館內工作人員接獲民眾通報，女廁內疑似被安裝了針孔，館方趕緊進入女廁查看，只見蹲式廁所一旁的牆面上黏著一個可疑的掛鉤，上頭還掛了一條毛巾掩飾如小黑點般的鏡頭，仔細一瞧可以發現，掛勾黏著的位置恰好是女性如廁時的高度，上頭還被加裝了攝影設備。

館方驚覺大事不妙，立即報警處理，才找到涉案的林姓員工，館方也在事後召集館內人員，要求加強巡視殯儀館內部，並定期檢查設備、廁所隱密處，也添購反偷拍儀器，要徹底杜絕偷拍事件的發生。

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