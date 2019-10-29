華府將開打擊ISIS部長級會議　外交部：持續發揮人道精神確保和平穩定





▲美國總統川普27日證實伊斯蘭國（IS）首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）死於美軍突襲行動。（圖／路透）

記者蔣婕妤／台北報導

伊斯蘭激進組織「伊斯蘭國（ISIS）」首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）26日死於美軍在敘利亞的突襲行動中，美國國務院將在11月14日舉行部長級特別小組會議。外交部發言人歐江安29日表示，我方會請駐美代表處進一步了解相關資訊，台灣也會持續與美國以及理念相同國家合作，持續發揮人道精神確保和平穩定。

歐江安表示，美國國務院10月28日有發布，將在11月14日舉行部長級特別小組會議，這是聯盟部長級小組的特別會議，我方會請駐美代表處進一步了解相關資訊。台灣從2014年加入美國主導全球反制ISIS聯盟後積極參與相關工作，以及人道救援工作，我方的貢獻與成果，深受美國及聯盟其他成員的高度肯定。

歐江安指出，我方在今年二月才由駐美代表高碩泰，受邀參加在美國國務院舉辦的全球反制ISIS聯盟部長級會議，當時也代表我國政府，捐贈50萬美元給「納迪亞倡議」，進行國際人道援助工作，協助受到ISIS恐怖組織迫害相關國家的人民，希望能讓他們很快進行災害重建工作。

歐江安強調，未來我方會善盡作為負責任國際成員應有的義務，繼續參加由美國倡議的全球反ISIS聯盟，尤其聯盟領袖巴格達迪剛被擊斃，還有很多後續工作必須要進行。台灣會繼續密切跟美國以及相關理念國家深化合作，發揮人道精神，致力根絕恐怖主義和活動，以及確保區域長期的和平穩定。

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