月薪70-80K、年休123天！華航宣布11月招空服員　報考資格出爐了

▲華航11月將召募70名空服員，上線後每月平均收入約新台幣7-8萬元。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

中華航空今（29）日宣布預計招募約70名本國籍客艙組員，相關資訊將於11月1日至14日華航官網公布，初試時間將在11月下旬展開。華航指出，空服員上線後每月平均收入約新台幣7-8萬元，錄取後預計明年農曆春節後分批報到受訓。

華航公布本國籍客艙組員報考標準為具有教育部認可學士學位或以上者、多益600 分或同等英語能力者；應試者通過甄試後將分梯受訓，接受為期 9 周的職前訓練。

請繼續往下閱讀...

▲華航指出，新進人員享保障年休123天、外站津貼每小時5美元等福利，是業界最優。（圖／華航提供）

錄取後的福利有新進人員享保障年休123天、外站津貼每小時5美元、國定假日出勤給付加倍工資及員工優待機票等業界最優福利。華航指出，空服員上線後，每月平均收入約新台幣7至8萬元，但需依實際派遣任務而定。這次招募預計將於2020年農曆春節後分批報到受訓。

▲華航除將召募空服員，今年也持續招募培訓機師。（圖／華航提供）

華航連年榮獲《Cheers雜誌》「新世代最嚮往企業TOP 20」，除了航空服務人員招募，華航今年也招募培訓機師，歡迎嚮往航空事業與熱愛飛行者加入夢想行列。

►「時間對我們來說完全沒用！」