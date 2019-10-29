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接獲提名無效通知　黃之鋒批「政治篩選」13:30開記者會

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▲黃之鋒將被取消參選資格！　建制派曝關鍵原因：觸碰自決「紅線」。（圖／翻攝黃之鋒臉書）

▲黃之鋒被取消參選資格。（圖／翻攝黃之鋒臉書）

記者曾俊豪／綜合報導

香港區議會選戰提名落幕，香港眾志秘書長黃之鋒成為今年區議會選舉唯一一位被認定資格不符的候選人。黃之鋒今（29日）透過臉書回應，自己在上午10時45分收到選舉主任蔡亮通知提名無效，並將在下午1時30分公開受訪。他也強烈譴責政府進行政治篩選和審查，剝奪政治權利 ，反映選舉主任淪為思想警察。

綜合港媒報導，署理南區選舉主任蔡亮表示，黃之鋒雖然沒有在參選表格指明與香港眾志的政治聯繫，但他是創黨成員，而且黃之鋒在2016年時曾發布一篇文章，表示眾志的立場一直都認為「香港獨立是香港入自決前途的選項」，因此讓外界相信，黃之鋒既然擔任黨的要職，其立場亦是如此。

事實上，黃之鋒在確定報名參加今年區議會選舉後，曾三度被選舉主任查問政治主張，黃之鋒甚至首度公開表態，「不支持港獨為自決選項」。即使如此，他仍被裁定提名無效。

▲▼黃之鋒遭裁定資格不符。（圖／翻攝黃之鋒臉書）

▲黃之鋒遭裁定資格不符。（圖／翻攝黃之鋒臉書）

對此，蔡亮解釋，在黃之鋒第一次及第二次回覆中，沒有直接回答是否仍然提倡和支持香港獨立作為自決前途的選項，而在第二次回覆裡，黃之鋒僅是只是自行評估而認為目前香港缺乏是以「使香港獨立成為自決前途選項」的民意支持。

他表示，從客觀角度和有關背景看，黃之鋒的答覆可理解為「獨立能否作為香港的選項，取決於香港民意如何」，此部分明顯與《基本法》背道而馳，因此被認定資格不符。

在接到通知書後，黃之鋒也第一時間在臉書發聲，「強烈譴責政府進行政治篩選和審查， 剝奪我的政治權利 ，反映選舉主任淪為思想警察。」

 
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