侯友宜回韓國瑜白胖說：絕對不能以貌取人！我有黑黑瘦瘦嗎？

▲新北市長侯友宜。（資料照／新北市府提供）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜造勢時說蔡政府都是白白胖胖的、國民黨的都是黑黑瘦瘦的，比喻民進黨貪腐。對此，新北市長侯友宜29日上午狐疑地說「我有黑有瘦嗎？」他過去在辦案時常告訴同仁，絕對不能以貌取人，更重要有的人的外觀會讓你的判斷產生錯誤。



侯友宜說，他這一生大部分的時間都是在辦案，辦案就是要先了解人，了解人不是從外貌來看，他經常告訴辦案的同仁一句話，「絕對不能以貌取人，更重要有的人的外觀會讓你的判斷產生錯誤」，他經常抓到很多很奇怪、臉白白的心卻黑黑的，有的人是臉黑黑的心卻白白的，所以其實這沒有一個標準，沒有一個從外觀來判斷一件事情。

他說，人是一個態度，態度最重要，認真做事不關他的長相與否、身材大小、比例與否，那是一種態度，更重要的大家在過程中做事、做事再做事，這才是應有的責任、應有的角色，好好的做事情，打拚認真，看起來大家都是很好的人，這最實在。

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