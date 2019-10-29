莫忘世上胖子多！黃偉哲遭點名白胖：拿身材批評沒有領導人高度

▲台南市長黃偉哲批韓國瑜以身材批評他人，既不敬，也沒有領導人高度。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國民黨總統參選人韓國瑜10月28日在彰化造勢晚會上指出，「民進黨的人都白白胖胖，國民黨則黑黑瘦瘦」發言，再度引發爭論，其中被韓點名「白白胖胖」代表的台南市長黃偉哲，29日上午回應指出，無法了解韓國瑜的標準跟邏輯，他奉勸韓莫忘世上「胖子」多，拿身材來批評，既不敬，也沒有領導人高度。

韓國瑜28日在彰化與國民黨立委參選人蕭景田的共同造勢晚會上指出，他傾聽之旅看到不少鄉鎮縣市，好多人民過得很辛苦，並點名民進黨籍總統蔡英文、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲以及基隆市長林右昌，個個長得「白白胖胖」，而國民黨籍彰化縣長王惠美、台中市長盧秀燕以及新北市長侯友宜，卻都「黑黑瘦瘦」，韓國瑜並表示越支持民進黨的老百姓、鄉親，日子過得越辛苦，這不是很奇怪嗎？韓國瑜還要民眾選擇，是要白白胖胖，還是黑黑瘦瘦的總統。

遭韓國瑜點名「白白胖胖」的台南市長黃偉哲29日上午回應指出，他真的不瞭解韓市長所謂白白胖胖跟黑黑瘦瘦的標準的邏輯到底是甚麼？所謂白白胖胖的也有民調很高第一名的市長，黑黑瘦瘦的也有民調不錯也有民調不好的，他邏輯是甚麼？難道黑瘦有比較好嗎，照這邏輯香港特首林正月娥黑黑瘦瘦，川普也是白白胖胖，倒底哪個人比較好？拿人家身材做文章，是沒禮貌，也沒邏輯，像他這樣忙得要死，這白白胖胖是職業！跟本不是韓要影射或意涵的東西，雖然韓市長是黑黑瘦瘦，但高雄市政的績效如何大家心裡有數。

黃偉哲說，當國家領導人去批評人家身材，坦白講看不到國家領導人的高度，他相信在台灣，很多人是白白胖胖，有很多人是黑黑瘦瘦，這並不能成為他成功與否的標準，勸要爭國家大位的，心理面還是有百姓比較重要，他提醒韓市長，莫忘世上「胖子」多，拿身材來批評，既不敬，也沒有領導人高度。