《台北法案》美眾院外委會火速排審　外交部致謝美國「積極助台鞏固邦交」

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

美國聯邦眾議院外交委員會預計30日審議「台北法案」。法案呼籲美國行政部門，針對採取行動對台灣造成傷害的國家，應考慮降低與該國經濟、安全及外交接觸，盼藉此協助台灣鞏固邦交。對此，外交部發言人歐江安29日表示，誠摯感謝美國會採取積極態度，協助台灣鞏固邦交。

眾院版「台北法案」是由共和黨籍眾議員匡希恆（John Curtis）在18日領銜提出，並由眾院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）、眾院「國會台灣連線」共和黨籍主席狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）與民主黨籍主席席瑞斯（Albio Sires），以及民主黨籍眾議員龔薩雷茲（Vicente Gonzalez）擔任共同提案人。

法案提出才短短10天，就被眾議院外交委員會排入議程，委員會預計30日上午審議的18案中，「台北法案」就是其中之一。匡希恆23日出席眾院聽證會時表示，中國大陸在西半球影響力廣泛，且積極說服台灣在區域內的邦交國外交轉向中國大陸。他當時就呼籲，希望他近期提出幫助台灣固邦交的眾院版「台北法案」，能儘速付委通過。

對此，歐江安29日在外交部例行記者會回應，外交部誠摯感謝美國國會，採取積極行動協助台灣方面鞏固邦交。

歐江安表示，外交部也要再次提出，對於中國大陸近期內連續策動台灣兩友邦與我斷交，企圖逼迫我方接受一國兩制，表達強烈遺憾，中方做為引起台灣強烈反感，也引起國際間對我強而有力的支持，我方不會因為中國大陸打壓而退縮，外交部會持續觀察台北法案發展情形，持續以務實態度與美方各領域合作，繼續增取台灣更寬廣的國際空間。

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