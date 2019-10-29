手還能動就是活著！他肌肉萎縮仍「努力學設計」在家接案：不要想不能做的事

▲肌肉萎縮症患者正欣 。（圖／SENSE 森思眼動授權提供）

記者張嘉晏／綜合報導

「只要還能動，就有可以做的事。」臉書粉專「SENSE 森思眼動」日前分享一支感人的影片，罹患肌肉萎縮症的患者正欣，因為四肢無力，必須靠著輪椅移動；然而生理上的限制並沒有將他打敗，他認為自己手還可以動，就還是活著的狀態，仍能做自己想做的事。

大學畢業後的正欣，和一般年輕人一樣，對未來感到迷惘，在網路上看到職訓課程後便報名了。他希望能多學一些設計技能，隨後也透過「在家接案」的方式，完成人生中第一個「logo設計」的案子。

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正欣第一個案子的案主就是信慈居家護理所（簡稱居護所），居護所的護理師指出，其實他們一直都在尋找專屬居護所的標誌，且名片上的logo若由個案來設計，會是很有意義的一件事。

▲▼正欣的第一個案子 。（圖／SENSE 森思眼動授權提供）

正欣認為，居護所的護理人員會到府協助解決病人的生理狀況，加上護理師都很有愛心，因此以愛心的圖案作為設計主軸；再加上他希望每個人都能保持樂觀正向的態度，因此採用繽紛的色彩為愛心上色。

護理師們表示，正欣是個很正向的孩子，他們常看到正欣為了上課特地早起，大家第一眼看到他所設計的logo也都很喜歡，有把居護所的精神跟想法都傳達出來。正欣媽媽也說，看到兒子學到設計技能後，發覺兒子因為發揮出自己的價值，變得更有自信，讓她很高興也很驕傲。

正欣只專注「自己還能做什麼」，反而從不去想「自己不能做的事」，他表示自己學到技能後，的確變得有自信了；同時他也感謝媽媽，在他住加護病房的那段期間每天桃園台北兩邊跑，一路以來辛苦地陪他面對一切，讓他相當感激。

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