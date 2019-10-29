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ET民調／親美、親中選哪一邊？　51.9％台灣民眾要「維持兩邊等距」

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▲▼大陸國旗與美國國旗 。（圖／達志影像／美聯社）

▲每到總統選舉，美中台關係備受關注。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者黃巈禾／台北報導

兩岸關係一直以來都是台灣公共政策中的重要議題，也是歷年來大選中一定會被大量討論的話題。根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，在美中台三邊關係上，僅有6.0％的民眾認為台灣應該要「親中」，有51.9%的民眾認為台灣應該要「維持兩邊等距」。

《ETtoday新聞雲》是在2019年10月22日至10月27日，以「網路調查」結合「電腦輔助電話調查」方式，針對民眾對於兩岸關係議題的意向，進行調查，回收有效樣本數為1,973份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.2％。

調查結果發現，對於美中台關係的看法，有6.0%的民眾認為台灣應該要「親中」，34.5%的民眾認為台灣應該要「親美」，有51.9%的民眾認為台灣應該要「維持兩邊等距」。

▲▼ET民調，民眾對兩岸與美中台看法。

對於蔡政府執政三年多以來的兩岸關係看法，調查結果也指出，有21.7％的民眾認為兩岸的關係好(含「非常好」4.8％與「很好」16.9%)，有60.6％的民眾認為兩岸的關係差(含「很差」30.1％與「非常差」30.5％)。

▲▼ET民調，民眾對兩岸與美中台看法。

在當前兩岸關係的滿意度部分，調查結果顯示，有38.0％的民眾表示滿意(含「非常滿意」15.1％與「有點滿意」22.9％)，有52.3％的民眾表示不滿意(含「有點不滿意」23.5％與「非常不滿意」28.8％)。

▲▼ET民調，民眾對兩岸與美中台看法。

調查結果也顯示，在兩岸關係與台灣經濟關連性的看法方面，有68.7％民眾認同兩岸關係的好壞，對台灣的經濟有實質性的影響(含「非常認同」35.2％與「有點認同」33.5%)，另也有26.5％民眾表示不認同(含「有點不認同」13.9％與「非常不認同」12.6％)。

▲▼ET民調，民眾對兩岸與美中台看法。

至於九二共識的看法，調查結果的數據指出，有38.4%的民眾認同「九二共識，一中各表」的論述可以化解兩岸目前的緊張關係(含「非常認同」19.3%與「有點認同」19.1%)，另也有45.4%的民眾表示不認同（含「有點不認同」14.0%與「非常不認同」31.4%）。

▲▼ET民調，民眾對兩岸與美中台看法。

另外，在兩岸官方交流與對話的看法方面，調查結果也顯示，有高達82.3%民眾認同兩岸之間的官方應該要維持正常的交流與對話機制(含「非常認同」43.5%與「有點認同」38.8%)，另也有9.9%的民眾表示不認同(含「有點不認同」5.4%與「非常不認同」4.5%)。

▲▼ET民調，民眾對兩岸與美中台看法。

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