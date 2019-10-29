「老婆要生了！」破水卻遇老街塞車　警鳴笛開道20公里助產女

記者陳豐德／新北報導

新北市淡水一名張姓孕婦（33歲）24日下午3時許即將臨盆，原本搭計程車載往淡水馬偕醫院生產，因適逢淡水老街道路人車眾多壅塞，張婦丈夫擔心驚慌之際，恰巧看到淡水員警巡邏經過遂上前求助，在警車協助開道下，迅速抵達醫院，張婦順利產下一女，直呼「警察正港是人民的保姆」！

▲孕婦破水即將臨盆卻遇塞車，淡水警方開道護送。（圖／記者陳豐德翻攝）



35歲的黃先生表示，當天已近臨盆的妻子在家中出現腹部陣痛，隨即破水將要臨盆，夫妻倆原本打算自行搭計程車直奔醫院，但當車子駛進老街時，卻發現觀光的人潮導致車輛堵塞，擔心恐怕來不及趕往醫院，這時發現路中有警察經過，沒有多想就下車向警方求助。

當時經巡邏經過的中正路派出所警員賴欽文則說，聽聞黃男急忙跑來上氣不接下氣說道「車上的老婆快生了」，並請求警車開道送醫，研判事況緊急，加上下午適逢老街人車壅塞，二話不說立即以警車鳴笛開道，由計程車跟在後方，趕往馬偕醫院生產，全程近20公里的路程，短短10分鐘就抵達了醫院，張姓孕婦到院後30分鐘就順利產下女兒。

淡水警分局表示，基於為民服務的精神，在緊急情況下警車可以協助開道護送，但警方沒有救護設備，因此呼籲民眾如遇緊急救護還是應打119，通知救護車前來，才能得到更妥善的照護。

▼丈夫事後至派出所向護送員警致謝。（圖／記者陳豐德翻攝）



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