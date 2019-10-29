偷渡皇后／偷渡10人變上百人　「金色冒險號」14死船難換來通緝令

▲鄭翠萍曾運用貨輪「金色冒險號」幫助移民赴美，目前已被打碎散落海底。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

英國近日爆發39名移民活活凍死在貨櫃車的驚人事件，引起全球關注「非法移民」議題。先前本站報導《英39凍屍案扯「福建最大人蛇集團」 人蛇之母35年運20萬非法移民…震撼全球！》，讓人不禁好奇人蛇之母「萍姐」（鄭翠萍）到底多大來頭。據悉，萍姐是運用一艘不適合乘客的貨輪「金色冒險號」幫助偷渡者移民至美國，這樣的船運模式很快為她賺進了不少暴利。

綜合陸媒報導，上世紀八十年代初開始，不少人都嚮往到美國發展，從福州偷渡去美國的人也因此開始增多，1981年11月17日，鄭翠萍放棄與家人的生活，偷偷潛進香港遠洋貨輪，途經阿拉斯加至紐約展開生意。一些親戚和朋友得知消息後，紛紛要求鄭翠萍幫忙接應他們到美國。那個時候鄭翠萍的偷渡生意還停留在家庭式作坊的模式，每次偷渡人數不超過10個，由鄭翠萍和家人親自接應。

▼萍姐偷渡至美國展開生意，有「偷渡皇后」、「蛇頭之母」之稱。（圖／翻攝自微博）

早期鄭翠萍的偷渡線路十分繁瑣，不過風險較低；鄭翠萍並不與偷渡者們寒暄，等到這些人到達紐約以後，鄭翠萍會將他們安置在一個公寓裡面，給這些偷渡者的家屬一一打電話收取佣金，收到錢以後才可以離開。鄭翠萍知道這樣的賺錢方法可以改變自己命運，因此她開始建構出屬於自己的偷渡王國。

報導指出，從福建偷渡到美國的郭良琪是第一位開創用船運偷渡至美國的方式，這種方式的經濟效益十分明顯，一艘貨船每次可以裝載幾百人的偷渡客，每一個偷渡客需要交納2萬到3萬的佣金，之後用快艇接應偷渡來美的貨船，然後將偷渡者們送上海岸。鄭翠萍聽聞後，便與郭良琪聯手合作，打算賺取更高的利潤。

1993年，鄭翠萍和其他蛇頭合作的貨船航行至肯尼亞的一個島時發生意外，連同船上的三百多名人蛇被擱淺在島上。於是萍姐透過郭良琪重新購買一條新船運送這些移民。並且給這些破舊的貨輪換一個新的名字「金色冒險號」。同年5月，金色冒險號到達紐約市附近的大西洋海域，當時船上有13名船員，286名來自中國大陸的非法移民（其中262名男性，24名女性，多數是福建人）。

▼金色冒險號曾在海灘擱淺，導致10名不會游泳的偷渡者溺死。（圖／翻攝自微博）

報導提到，偷渡的生意為鄭翠萍帶來大筆的收入，每年經其手從美國匯錢回中國的金額高達數百萬美元，隨後的幾年這個數字不斷增長，也讓她的口碑越來越好；另一方面，鄭翠萍開始借錢給那些付不起偷渡費的華人。美國警方查實，鄭翠萍每年收取高達30%的利息，偷渡者們為了還錢不得不長時間在萍姐的店裡打工。

不過1998年，在鄭翠萍操控的一起人口走私行動中，偷渡者乘坐的船隻在瓜地馬拉海岸附近翻覆，導致14人不幸溺斃，也讓鄭翠萍和合夥的蛇頭遭到美國通緝追捕。鄭翠萍在逃亡香港之後，於2000年被捕，2006年與其他罪名一共判刑35年，不過入獄後，萍姐的身體狀況逐漸衰弱，直到2014年4月24日，她就因為胰腺癌病死獄中，結束大起大落的一生。

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