韓國瑜座車GPS案…官員答「在有跟沒有之間」　網譏：量子力學式回答

▲高雄市議員邱俊憲詢問新任行政暨國際處長丁樂群 。（圖／記者翻攝高雄市議會）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議員邱俊憲29日在高雄市議會質詢時，詢問新任行政暨國際處長丁樂群，有關高雄市長韓國瑜的座車到底有沒有被裝追蹤器？丁樂群回應「在『有』跟『沒有』之間」，此回答讓邱俊憲很傻眼，要丁樂群不要學韓國瑜回答方式。消息一出，網友熱議，這是「量子力學式的回答嗎？」「市長也是在有，跟沒有之間。」

邱俊憲提到韓國瑜上任後有3大疑案，分別為「市官邸撿到1百萬元？」、「辦公廳舍疑似被裝監視(聽)器？」、「市長座車被發現追蹤器？」，邱俊憲針對追蹤器詢問行國處長丁樂群，到底維護車子的人有沒有發現追蹤器？連三問「到底有沒有追蹤器？」丁樂群最後回答「在『有』跟『沒有』之間」。

▲高雄市議員邱俊憲針對追蹤器一事質詢 。（圖／翻攝高雄市議會）

邱俊憲對這答案有點傻眼，表示實際物體在宇宙空間中竟然會在「有跟沒有」之間？批不要學韓國瑜回答方式，丁樂群也坦言「目前為止沒有查出一個結果」，邱俊憲要求行國處後續調查結果應該提供一份調查結果書面答覆給議會，向外界解釋清楚到底有無追蹤器。



Wecare臉書張貼這則相關新聞後，網友紛紛湧入評論「韓團隊都是高等科學家啦，他們正嘗試用量子糾纏去描述監聽器的可觀測性」、「高雄的市長也在有與沒有之間」、「大概跟高雄市長一樣吧，明明去年有人當選了高雄市長，但是卻沒看到有人做出市長該做的事情。」

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