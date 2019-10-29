陳情「法學議員關說涉詐醫師復職」　律師議員苗博雅怒控妨害名譽

▲台北市議員苗博雅不甘遭影射關說，提告捍衛自己的名譽。（圖為資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市立萬芳醫院吳姓醫師因涉嫌詐騙病患遭查辦，原本醫院處分停職，事後卻突然復職，郭姓醫師看不下去，四處陳情懷疑具有「法學背景」的市議員去關說，剛好選區內市議員苗博雅就是律師，認為自己名譽受損，控告郭醫涉嫌妨害名譽，但台北地檢署調查後，29日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

位於台北市文山區的萬芳醫院放射腫瘤科吳姓主任醫師，因為涉嫌欺騙腫瘤病患，自費20幾萬元使用高階放射儀器，但實際上卻是使用低階健保給付的手術規格，替病患進行放射治療，吳再另外申請健保補助，檢調接獲檢舉後，4月間搜索約談吳醫，諭令1百萬元交保。

▲萬芳醫院放射腫瘤科詐欺案還在由北檢偵查中。（圖／翻攝萬芳醫院官網）

吳醫因涉及詐欺案件遭醫院停職，案件尚未偵查終結，就傳出吳醫復職回院，郭姓醫師同時向多名大安、文安區議員陳情，懷疑具有「法學背景」的議員幫忙吳醫關說，選區議員苗博雅收到陳情書後，怒告妨害名譽。

但是檢察官調查發現，郭醫只是針對可受公評之事做相關猜測，郭醫在陳情狀中，也臚列了大安、文山區多名議員的學識背景，不只法律科系畢業的人，連財經科系的畢業文憑，也可能因學校制度的關係，取得「法學士」的學歷，並沒有指明誰是關說議員，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴郭醫。

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