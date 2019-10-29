右眼皮狂跳「夢到穿西裝亡父」　他帶老母跪求嘉義地藏王菩薩…三個聖筊

▲原PO說，剛好遇到地藏王菩薩壽誕，聽說地藏王菩薩最慈悲，因此去跪求。（圖／翻攝Google Map）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男網友分享自己的右眼皮跳很久，後來夢到亡父，他帶年邁母親跪求嘉義市九華山地藏王菩薩，獲得三個聖筊，事情才圓滿解決，且右眼皮不會亂跳了。也有不少人分享類似經歷，「右眼皮跳了一整天很不舒服，回家的時候，家裡已經辦喪事了，是我阿公。」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，當時看醫生，醫師認為是眼皮疲勞造成，但怎處理都沒改善；某天晚上，和一名公務員朋友泡茶說到這困擾，聽到對方小心問「家裡有人過世嗎？」

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原PO回，父親剛做對年（往生一年）沒多久；朋友說，「試試，這是你父親討東西。」他表示，當晚夢見父親穿著一件鐵灰色西裝，醒來告訴母親，「母親哭了，那套是父親生前最愛的西裝。」

▼原PO分享眼皮跳不停的經歷。（圖／達志／示意圖）

「怎辦？如何安慰母親？」原PO表示，剛好遇到地藏王菩薩農曆7月28日到7月30日壽誕，聽說地藏王菩薩最慈悲，求祂試試看；兩天後帶著年邁母親到嘉義市九華山地藏庵，「當兒的我跪求菩薩，能否將父親西裝及毛線衣服火化，請菩薩代轉給先父。連續三個聖杯，菩薩願意幫忙」，過後右眼皮不會再亂跳。

對此，有網友留言「是嗎？這樣眼皮會跳」；原PO回「啊哉？做完此事至少眼皮不會再亂。」其他也遇過類似狀況的網友留言，「我小五的時候，有天在學校上課，右眼皮跳了一整天很不舒服，回家的時候，家裡已經辦喪事了，是我阿公」、「我也有但我是跳左眼。第一次跳那時候高中，跟男友在速食店接到電話，是他阿公還是阿嬤（忘了）過世。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！