　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

右眼皮狂跳「夢到穿西裝亡父」　他帶老母跪求嘉義地藏王菩薩…三個聖筊

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

嘉義市九華山地藏庵。（圖／翻攝Google Map）

▲原PO說，剛好遇到地藏王菩薩壽誕，聽說地藏王菩薩最慈悲，因此去跪求。（圖／翻攝Google Map）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男網友分享自己的右眼皮跳很久，後來夢到亡父，他帶年邁母親跪求嘉義市九華山地藏王菩薩，獲得三個聖筊，事情才圓滿解決，且右眼皮不會亂跳了。也有不少人分享類似經歷，「右眼皮跳了一整天很不舒服，回家的時候，家裡已經辦喪事了，是我阿公。」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，當時看醫生，醫師認為是眼皮疲勞造成，但怎處理都沒改善；某天晚上，和一名公務員朋友泡茶說到這困擾，聽到對方小心問「家裡有人過世嗎？」

請繼續往下閱讀...

原PO回，父親剛做對年（往生一年）沒多久；朋友說，「試試，這是你父親討東西。」他表示，當晚夢見父親穿著一件鐵灰色西裝，醒來告訴母親，「母親哭了，那套是父親生前最愛的西裝。」

▼原PO分享眼皮跳不停的經歷。（圖／達志／示意圖）

眼睛痛,眼睛。（圖／達志／示意圖）

「怎辦？如何安慰母親？」原PO表示，剛好遇到地藏王菩薩農曆7月28日到7月30日壽誕，聽說地藏王菩薩最慈悲，求祂試試看；兩天後帶著年邁母親到嘉義市九華山地藏庵，「當兒的我跪求菩薩，能否將父親西裝及毛線衣服火化，請菩薩代轉給先父。連續三個聖杯，菩薩願意幫忙」，過後右眼皮不會再亂跳。

對此，有網友留言「是嗎？這樣眼皮會跳」；原PO回「啊哉？做完此事至少眼皮不會再亂。」其他也遇過類似狀況的網友留言，「我小五的時候，有天在學校上課，右眼皮跳了一整天很不舒服，回家的時候，家裡已經辦喪事了，是我阿公」、「我也有但我是跳左眼。第一次跳那時候高中，跟男友在速食店接到電話，是他阿公還是阿嬤（忘了）過世。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
23歲男愛上46歲女「2個月閃婚」　新婚妻笑：跟我兒子一樣大
尊重陳同佳的自由意志　林鄭月娥：不知道他何時赴台
錄影前犯大忌「薪水被砍半」　安妮直接點名電視台：到現在還很氣
完婚隔天後悔了！女神妻「歪嘴斜眼」素顏崩壞　夫睡醒看傻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

月薪70-80K、年休123天！華航宣布11月招空服員　報考資格出爐了

店員忘拆防盜器！氣質妹苦笑「不能回店家」　網：有機關別硬來...結局出爐

右眼皮狂跳「夢到穿西裝亡父」　他帶老母跪求嘉義地藏王菩薩…三個聖筊

今年鐵路便當節超懷舊！復刻手翻茶、蘇打冰淇淋　全新12款台鐵便當搶先看

飢渴妹狂求約約：很久沒有了～原PO自嘲「技術不好」打槍　她拜託：可射就好

韓國瑜承諾全力拼「二林精機案」　環保署籲尊重環評制度

猜拳輸啦！台南弟「變神燈精靈」超哀怨...全場狂盯　辣媽笑：最難的在後面

快訊／雨來了！東北風帶進水汽　北北基3縣市發布大雨特報

鳳山超商出現「包裹山奇景」！　堆到直接建一面牆　網：原來是大賣場啊

點鳳梨蝦仁炒飯「給外送員溫暖留言」！台南老闆看了感動　客：我下次也要

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

每晚編謊言不讓孩子知道媽病逝　台中低收父賣地瓜球獨養2童

余苑綺很堅強「化療後胃口好」　余祥銓：她為了小孩也要過這關！

台東知名麵店老闆遭控摔小貓　慘死裝袋丟棄...兒道歉：貓先咬人

再提「反清復明」狂酸民進黨政府　韓：選舉一到臉上就寫我要主權

《蒙面》Ella合唱天后級歌手《天天》　網友：又是一個裸奔的聲音

月薪70-80K、年休123天！華航宣布11月招空服員　報考資格出爐了

店員忘拆防盜器！氣質妹苦笑「不能回店家」　網：有機關別硬來...結局出爐

右眼皮狂跳「夢到穿西裝亡父」　他帶老母跪求嘉義地藏王菩薩…三個聖筊

今年鐵路便當節超懷舊！復刻手翻茶、蘇打冰淇淋　全新12款台鐵便當搶先看

飢渴妹狂求約約：很久沒有了～原PO自嘲「技術不好」打槍　她拜託：可射就好

韓國瑜承諾全力拼「二林精機案」　環保署籲尊重環評制度

猜拳輸啦！台南弟「變神燈精靈」超哀怨...全場狂盯　辣媽笑：最難的在後面

快訊／雨來了！東北風帶進水汽　北北基3縣市發布大雨特報

鳳山超商出現「包裹山奇景」！　堆到直接建一面牆　網：原來是大賣場啊

點鳳梨蝦仁炒飯「給外送員溫暖留言」！台南老闆看了感動　客：我下次也要

陳長文／蘇貞昌律師還記得「法律人」的誓言嗎？

維生素C是檸檬2倍！專家曝壓力大「從紅椒補精力」...15種多效食物必吃

【陳同佳案】陳一新／蔡政府在陳案的決策轉折

賓士G500 4×4²裝甲車穿梭戰場沒在怕　越野、防彈一把罩！

台東深度低碳旅遊　百人踩線團實地踏訪與體驗部落

超模卡拉對李易峰上演「摸頭殺」　他秒害羞..摸耳低頭不敢直視

月薪70-80K、年休123天！華航宣布11月招空服員　報考資格出爐了

罵鄰居「下西下僅」挨告！　二審逆轉改判有罪罰1萬　　　　　　

莫忘世上胖子多！黃偉哲遭點名白胖：拿身材批評沒有領導人高度

一天只開3小時、預訂才吃得到！台中神祕麵包店　必吃爆漿珍奶歐式麵包

生活熱門新聞

完婚隔天「女神妻歪嘴斜眼」夫悔了

北東變天了「周三起2縣市防大雨」　颱風最快今生成

不拿提袋！老闆娘狂勸飯糰很燙　劇情超展開

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

桃園檳榔攤傳「清脆掌聲」　外送員苦等10分鐘曝後續

妻蒸菜！他一掀鍋蓋「筷子熔變形」

台灣虎航3張圖洩露要開「新航點」

鳳山超商出現包裹山！　網：原來是大賣場

松機「一張伸舌照」掀暴動：大咖E奶女優！

Welcome Home！星宇新機抵台航管音檔曝光

公開SGS檢測反擊造假　館長：欠打臉

影／張國煒親駕星宇新機回台

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

部落客到東京玩失蹤　24日報平安後失聯

更多熱門

相關新聞

夢到亡父「妹妹聽了大吃一驚」　女兒：原來爸來訴苦了

夢到亡父「妹妹聽了大吃一驚」　女兒：原來爸來訴苦了

一名女網友夢到過世的爸爸，後來她跟妹妹閒聊夢中的內容，讓妹妹聽了大吃一驚，「我並不知道，原來爸爸來訴苦了！」也有人分享自己夢到亡父的經驗，「才知道老爸在法會開始前發現錢不夠，要我們多準備，因為我爸在下面欠錢。」

朋友小孩回家！他乾嘔一看跟女阿飄　請出地藏王原因曝

朋友小孩回家！他乾嘔一看跟女阿飄　請出地藏王原因曝

摩鐵砲妹！他退房發燒…看新聞臉綠

摩鐵砲妹！他退房發燒…看新聞臉綠

他被蛇精纏身「捲成麻花腳」　調監視器毛炸

他被蛇精纏身「捲成麻花腳」　調監視器毛炸

住宿「沙沙聲」　高一女睜眼隔天衝廟：10年不敢掀髮

住宿「沙沙聲」　高一女睜眼隔天衝廟：10年不敢掀髮

關鍵字：

地藏王菩薩靈異公社

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

身上多出「牙齒印＋鞭痕」...丈夫一看氣炸

激情一半！台南女感覺「沒那麼硬」拔刀殺死前男友

年薪百萬男裝窮！實測聯誼2女結局超悲催

偶像和素人「第一次見面就上床」

北市銀行員輕生　墜10F躺血泊亡

結婚8週年…Grace難釋懷被阿翔背叛：日子失控

黑道入侵市場　小攤商苦求市府無人理

韓國瑜彰化造勢！5000張椅子「空一半」

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

吊帶妹連晃69秒遭轟　議員傻：失敗作

影／大陸老翁手工做「魯班凳」　國外網友全看傻

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

22歲逆子揮刀弒母...一旁外婆也慘遭亂拳揍死

輪到天蠍座11月到天賜百匯享5折

Albee范乙霏泰國「解放紅Bra」！

更多

最夯影音

更多
15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福
父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面