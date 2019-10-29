蔡英文支持度勝韓國瑜12％　朱立倫：現在是拚逆轉勝機會點

▲朱立倫出席費鴻泰輔選活動。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

根據最新民調顯示，總統蔡英文支持度比韓國瑜多12個百分點，但國民黨總統參選人韓國瑜對民意體察程度是比蔡英文多11個百分點。對於之間的差異，前新北市長朱立倫29日表示，「現在是拚逆轉勝的機會點，不要犯錯、要不斷得分」，看起來蔡英文民調已經到了屋頂。

朱立倫說，蔡英文的民調一直無法突破這個屋頂，就表示民眾對現有的執政黨心中有非常多的不滿，作為在野黨、挑戰者，就是要知道如何把民眾的不滿，轉化為選票。國民黨目前除了團結、凝聚共識、提出好的政見，同時也要讓民眾看見希望，包括韓國瑜、整個國民黨、立委參選人，都要更努力。

他強調，距離選戰還有兩個多月，用棒球比喻，在最後還有兩局到三局，是最後拚逆轉勝的機會點，所以要全力加油，自己不要犯錯，而是不斷得分，獲得選民認同，最後就能翻轉。

另外，外傳國民黨主席吳敦義可能自排不分區第七，朱立倫對此表示，這些都是傳言，一切尊重黨中央決定，但他強調，還是要多給年輕人機會，給未來有可能成為國會戰將、縣市長的候選人機會，讓國民黨更多未來的希望。

針對蔡政府提出要發放五億夜市抵用券，被學者認為是綁樁，朱立倫說，一次性的抵用券對於財政是非常大的負擔，在經濟的效果上也是非常有限，台灣需要可長可久的政策，如何讓店家、商家有更好的生意，而非一次的抵用券，要探討如何吸引更多有消費能力的觀光客，需要一個有願景而非造成經濟負擔的政策。

▲朱立倫、費鴻泰直播。（圖／記者羅婉庭攝）