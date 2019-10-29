節能瓦斯爐及熱水器補助開放E化申請　用網路、APP免出門就搞定

▲ 購買節能熱水器的補助申請，29日起也能在網路完成。（示意圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

節能瓦斯爐及熱水器補助也能E化申請！經濟部能源局特別開放民眾在29日起，可以用網路或是APP申請補助，讓民眾不用再多跑一趟郵局！

經濟部能源局表示，為提供民眾更便捷及多元的申請管道，節能瓦斯爐及熱水器補助除原有之郵寄申請外，特於10月29日起，開放網路申請及APP申請，民眾可善用這兩種E化申請管道，輕鬆並快速完成遞件。

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能源局指出，為鼓勵民眾使用高能源效率的瓦斯器具，自108年10月1日起進行為期6個月的補助，民眾只要購置能源效率分級標示1、2級的瓦斯爐（2口以上）及熱水器，檢具規定文件提出申請經審核通過後，即可獲得補助。

能源局說明，網路申請及APP申請均只需進行三個步驟，便可輕鬆搞定申請程序，分別是：(1)填寫申請人相關資訊、(2)填寫補助產品資料、(3)上傳所需文件檔案。若以APP申請，還可選擇以拍照的方式上傳文件，民眾可連接此網址進行網路申請，亦可透過網路進行補助申辦進度查詢。

能源局提醒，進行E化申請之前，請務必先將規定檢附的文件備齊，包括：(1)身分證、(2)載明產品型號的統一發票或收據、(3)裝機地址電費收據(屬表燈非營業用戶)及(4)以申請人為戶名之金融機構指定帳號存簿。

以手機APP申請者，可直接將文件拍照上傳，以網路申請者，請先將文件拍照或掃瞄成電子檔（JPG、PDF、TIFF格式），但請特別注意，身分證需有正、反面檔案；另發票或收據上如無載明產品型號時，必需連同有型號的交易或出貨明細單一起拍照或掃瞄後再行上傳。

相關補助資訊（如補助產品型號、補助要點、懶人包及Q&A等）已公開於能源效率分級標示管理系統，民眾如有任何補助問題，亦可致電節能燃氣器具補助諮詢專線(02)5599-2727洽詢。