蔡壁如透露郭台銘將助柯佈局2024　蔡沁瑜：先把2020這一關過了再說

記者楊蕓／台北報導

台北市政府顧問蔡壁如29日透露柯文哲佈局2024，鴻海創辦人郭台銘願意幫忙。對此，郭台銘幕僚蔡沁瑜回應，強調現在距離2024還有很久，這段時間世事難料，「原則上希望跟民眾黨合作可長可久，未來的事等到未來再進行評估，現在先把2020這一關過了在說。」

蔡壁如稍早在廣播節目透露，柯文哲布局2024，且郭台銘說2024會來幫他，並提到先前與郭台銘聊天時，郭表明不參選2020，對柯文哲感到虧欠，若柯需要親民黨總統推薦門票，他能協助爭取，「或柯2024想進軍總統府的話，他行有餘力也會幫忙。」

對此，蔡沁瑜出席台灣維新黨立委參選人提名大會，會前受訪時回應，柯文哲參選2018時，有人問他會不會選2020，他當時回應2018都還沒選完，怎會想到2020呢？同樣的，現在距離2024還有很久，這段時間世事難料，很難預測會發生什麼事情，原則上希望跟民眾黨合作可長可久，未來的事等到未來再進行評估，現在先把2020這一關過了在說。

不過，蔡壁如也透露郭台銘會幫柯選2024，蔡沁瑜強調，蔡壁如的感受她不多做回應，郭台銘上週感恩之旅有提到，「人生七十才開始，現在每天要做的事就是練身體」，也向郭粉說後會有期。媒體追問，所以2024會是郭台銘下一個人生開始嗎？蔡沁瑜則說，很多事情莫非定律，不用把話說太死，越不想發生的可能就發生了，而越想發生的事可能就不會發生，現在真的沒有辦法未卜先知2024年會發生什麼事。

▲蔡沁瑜出席台灣維新黨立委參選人提名大會。（圖／記者屠惠剛攝）