韓國瑜承諾全力拼「二林精機案」　環保署籲尊重環評制度

▲王惠美為二林精機案率隊北上喊話環評委員。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前到彰化縣二林鎮參加二林精密機械園區說明會，並承諾為二林精密機械園區全力打拚政見。環保署今（29日）呼籲各界應尊重環評制度對環境保護的把關。

二林精機園區位於彰化縣二林鎮台糖萬興農場，面積約352.82公頃，緊鄰科技部開發的中科二林園區，面積約631公頃。該案歷經彰化縣3任縣長、機械公會3任理事長，彰縣長王惠美上任後力推通過，今年初初審卻遭疑「沒必要開發」，讓專案小組做出再送環評大會討論決議，一路波折不停，3月環評大會又遭退回專案小組，10月3日第4次初審，仍決議補正再審。

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▲ 韓國瑜承諾為二林精密機械園區全力打拚。（圖／記者張榮恩攝）



環署今進一步說明，彰化縣政府在103年6月提出「彰化縣二林精密機械產業園區環境影響說明書」至環署審查，並表示自願進入第二階段環境影響評估，經環署於同年7月提環評委員會討論後決議「應繼續進行第二階段環境影響評估」。

環署指出，彰化縣政府後來經經濟部於107年7月轉送「彰化縣二林精密機械產業園區環境影響評估報告書初稿」至環署，經環署召開2次專案小組初審會議，建議認定不應開發，之後再提環署108年3月27日環評委員會第351次會議討論，決議補充相關資料後送專案小組再審。環署再分別於108年6月27日及10月3日召開2次專案小組初審會議，但因仍有「基地滯洪」「土壤液化潛勢評估」「用水量估算」「再生水去化」等議題仍有疑義，尚無法做成判斷，故決議「補正後再審」。

▲環團當時抗議新任環評委員沒到過此案現場就審查。（圖／記者許展溢攝）



環署強調，此案開發與否，請大家尊重環評審查制度及其保護環境的目的，並請彰化縣政府詳實就前述的環境議題確實補充資料，釐清該案對環境的影響，並妥善訂定環境保護對策。