店員忘拆防盜器！氣質妹苦笑「不能回店家」　網：有機關別硬來...結局出爐

▲店員竟然忘記拆掉。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友之前請朋友代購包包，怎料兩光店員忘拆防盜器，讓她不知如何是好，而且該店遠在加拿大，她根本不可能為了一個包，特地飛過去；更尷尬的是，上面還有小機關，如果強行拆除就GG了。

女網友日前在「爆怨公社」提到，她之前請朋友在加拿大代買包包，但店員卻忘了將防盜器拆除，「我剛剛還特地看了一下國外發票，確定有刷到這個包，不過可能因為它鎖在包包內層，店員沒注意到......。」

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在她苦惱之際，不少熱心網友都發現，防盜器上的警告標示，留言提醒道，「不能自己拆，它有警告強拆會噴墨，包包也會洗不掉」、「有INK小心哦」、「不要自己拆～會噴墨」、「別自己弄開阿」。

▲原po最後請人幫忙剪開。（圖／翻攝自爆怨公社）

許多人看完紛紛給予建議，包括詢問專櫃，或看看台灣是否有分店，也有許多苦主現身，趁機抱怨說，「國外很常發生這種情況。」

事後，原po有打到專櫃詢問，但由於版本不同，無法拆除，而且試了磁鐵也無效，所以最終請還是請人幫忙剪開；另外，有了這次經驗，她也默默學到一課，「我第一次知道！網路上說，這款如果硬拔會噴墨在商品上，東西髒了就會減低小偷偷東西的慾望」。

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