譏蔡英文「白白胖胖」　蘇貞昌嗆韓國瑜：自己要多節制一些



▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

行政院長蘇貞昌29日視察前鎮漁港高雄區漁會，針對國民黨總統參選人韓國瑜說「外型來看好了，民進黨總統候選人蔡英文總統是不是白白胖胖？」蘇貞昌說「最好不要做人身攻擊，尤其我覺得對女生用身材來評論人家實在很不當，希望這方面自己要多節制一些」。

▲行政院長蘇貞昌視察前鎮漁港高雄區農會 。（圖／記者洪正達攝）

蘇貞昌南下高雄視察前鎮漁港高雄區農會，受訪時被問到有關韓國瑜以「白白胖胖」來講總統蔡英文，甚至不少綠營縣市首長也中槍，蘇貞昌說「選舉無論怎麼樣，最好不要做人身攻擊，尤其我覺得對女生用身材來評論人家實在很不當，希望這方面自己要多節制一些」。





▲行政院長蘇貞昌視察前鎮漁港高雄區農會 。（圖／記者洪正達攝）

蘇貞昌提到「今天是來高雄，特別來幫忙高雄的建設，來給前鎮漁港多做一些各方面能夠進步的建設，照顧漁民，我們行政院每天從北到南，從南到北，從台灣尾到台灣頭，就是希望台灣好，同時也就是做建設，希望大家都能夠一體團結來照顧台灣、守護台灣」。

另外，前總統陳水扁表示蘇貞昌的「魔鬼說」失言，不是同為法律人和美麗島律師該說的話，蘇貞昌只說「我們就是要把事情話講清楚，講清楚就好了，點到就好了」。



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