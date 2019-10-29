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雲端最前線／李佳芬代夫出征返台 將助韓國瑜氣勢回溫？

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新聞節目中心／綜合報導

韓國瑜夫人李佳芬，月底代替韓國瑜赴東南亞跟台商會面，代夫跟僑胞搶票。前一晚抵達越南後，李佳芬在跟台商餐敘場合中，講到台灣政局現況，忍不住又流下眼淚，並指出一個領導人要有勤政愛民、廉能、以及建立有效率的政府，更應加強與海外華僑、企業界的聯繫。《雲端最前線》29日邀請立法委員童惠珍、前台北市議員楊實秋、新北市議員張志豪、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼李佳芬出席邱烽堯輔選活動。（圖／記者黃國霖攝）

▲國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬

國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬日前代夫出征，前往東南亞國家拜訪當地僑界及台商。韓國瑜先前婉拒訪美，韓陣營除了規劃由李佳芬代為訪美。更規劃在接下來的選戰，李佳芬將負責2大任務，首要是「整合海外選票」，持續到國外爭取僑界及台商支持，號召群眾返台挺韓；其次是鞏固全台婦女票，透過婦女會系統深入各縣市，替韓國瑜爭取藍綠以外的選票。此外，韓陣營人士透露，在雲林農舍爭議緩和後，李佳芬已逐漸修正角色，除了替韓國瑜東征西討外，也積極出席公益、軟性的活動，夫妻分進合擊，為選情加分。

另外，台灣民意基金會昨天公布最新民調，蔡英文總統聲望達48.3％，創下近三年來的新高，其中20歲以上的台灣人，有四成八的人基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，四成三的人不贊同；在25-34歲這一年齡層贊同蔡英文的人兩個月內暴增18個百分點，35-65歲中壯選民中有明顯過半數以上的人對蔡英文處理國家大事的方式不以為然。《雲端最前線》29日邀請立法委員童惠珍、前台北市議員楊實秋、新北市議員張志豪、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

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《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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