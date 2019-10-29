韓國瑜白白胖胖說…網酸：又老又窮套路重演　潘恒旭也算白胖嗎？





▲韓國瑜。（圖／記者白珈陽攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜28日晚間表示，總統蔡英文、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌、台南市長黃偉哲的身材「白白胖胖」的，然而自己卻「黑黑瘦瘦」的。韓國瑜拿他人身材做文章的行為，引起許多PTT鄉民留言批評，還有網友回嗆前高雄市觀光局長潘恒旭也算白白胖胖嗎？

韓國瑜在28日晚間於彰化參加「台灣願景‧彰化福田」晚會時，談及自己從南部上來到處去聽，就覺得很神奇，從外型來看，蔡英文是不是白白胖胖？再看看鄭文燦白白胖胖，黃偉哲也白白胖胖的，林右昌也是白白胖胖，而國民黨卻都瘦瘦的，「所以結論越支持民進黨的老百姓越支持民進黨的鄉親，日子過得越辛苦，這不是很奇怪嗎？」

韓國瑜「白白胖胖說」被傳至PTT後，引起網友熱烈討論，「國民黨一堆胖子」、「又老又黑又禿」、「只會煽動仇恨，根本拿不出政策」、「一直攻擊別人然後一直說被抹黑」、「以為我們跟去年一樣愚蠢？」、「又老又窮、炒作階級鬥爭的招式又來了」、「又來了，高雄又老又窮，一樣的套路」、「勝文：好險我減肥了」、「農舍胖胖的」、「就你最爽想放就放」、「我也不太支持蔡英文，但這什麼論調？」、「歧視胖子？」、「肥宅錯了嗎？」。

也有許多網友在《ETtoday新聞雲》的新聞「蔡英文回擊韓國瑜白胖說：至少我不會睡到中午才起床」底下留言怒酸，「幹嘛拿身材來炒作！很不要臉欸」、「至少蔡英文有頭腦有頭髮 我不投整天說謊的光頭」、「至少我不會遲到還硬拗」、「苦民所苦，睡到中午」，甚至還有網友貼出潘恒旭的照片質疑，「這樣算白白胖胖嗎？」

對於「白胖說」在網路掀起熱議，韓國瑜競選總部發言人葉元之29日上午受訪時表示，白白胖胖形容的是指民進黨的貪腐文化，不是指身材外貌，韓國瑜強調的是一種心態，台語有句俗諺「吃的肥肥，妝的水水，等領薪水」，民進黨執政以來多少位子派系分贓，滿朝都是陳菊的人、林佳龍的人。

葉元之舉例，像蘇貞昌在九合一選舉輸29萬票竟可以當行政院長，大家等著分官位，蘇貞昌不做行政院長該做的事，都在當蔡英文競選總部發言人，坐領乾薪，希望不要再抱持這種心態，要苦民所苦。

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▼網友回應韓國瑜「白白胖胖說」。（圖／翻攝自ETtoday新聞雲、ETtoday筋斗雲底下留言）