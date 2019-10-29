　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

男子專竊車內財物被逮　疑涉永康兵仔市場多起竊案警啟聯防

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市警一分局查獲專門下手行竊被害人車內財物的嫌犯，並查出另涉永康兵仔市場多起竊案，即啟動區域聯防，與其他分局擴大偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警一分局查獲專門下手行竊被害人車內財物的嫌犯，並查出另涉永康兵仔市場多起竊案，即啟動區域聯防，與其他分局擴大偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局於10月17日受理民眾報案，將其自小貨車停放在東門路2段，車內財物遭人竊盜案，損失新台幣7500元，一分局東門所受理後，查出該名竊嫌另涉兵仔市場多起竊案，網友也PO提醒民眾注意，警方在28日查獲該名竊嫌，並啟動區域聯防，與其他分局擴大偵辦。

警方說，在調查時發現該嫌犯係騎乘腳踏車徒手作案，警方執行網路巡邏時，也發現同一名嫌犯在永康兵仔市場作案多起，遭網友po文在臉書爆料公社提醒民眾注意。

▲台南市警一分局查獲專門下手行竊被害人車內財物的嫌犯，並查出另涉永康兵仔市場多起竊案，即啟動區域聯防，與其他分局擴大偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

一分局東門所警員胡瑞宏於10月28日執行勤務時，在東區裕豐街發現該名50多歲嫌犯行蹤，即通報線上警力到場協助攔查，嫌犯見事蹟敗露，即配合警察到派出所說明案情，全案詢問後依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

警方指出，至於該名嫌犯遭網友爆料在其他分局轄區涉嫌多起類似竊盜案件，一分局也通知相關分局派員到場調查，擴大偵辦；被害民眾見到警察啟動區域聯防共同打擊犯罪，在短時間內就抓到竊嫌，也向承辦員警致上最誠摰感謝！

一分局呼籲，車輛停放妥當後，請將貴重物品、如現金、皮包等隨手帶下車，車門一定要上鎖，避免宵小伺機作案，讓您痛失寶貴財物。

ET快訊
23歲男愛上46歲女「2個月閃婚」　新婚妻笑：跟我兒子一樣大
尊重陳同佳的自由意志　林鄭月娥：不知道他何時赴台
錄影前犯大忌「薪水被砍半」　安妮直接點名電視台：到現在還很氣
完婚隔天後悔了！女神妻「歪嘴斜眼」素顏崩壞　夫睡醒看傻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東深度低碳旅遊　百人踩線團實地踏訪與體驗部落

蘭陽溪畔滿銀妝　秋風搖曳銀色浪濤美景

男子專竊車內財物被逮　疑涉永康兵仔市場多起竊案警啟聯防

太陽能板下種電信蘭　王嘉偉用工程方式做管理有一套

醫事檢驗所假冒衛生局人員招攬業務　南警傳喚到案詐欺移送

落實有機農業從學校開始　台東20學校6千師生天天吃有機午餐

稻浪緩緩等你來！秋遊台東　旅遊套票限時買一送一

衝浪客金樽逐浪體力不支！離岸200公尺載浮載沉　海巡投繩拉救

牛隻夜遊害死人！ 飼主疏忽釀憾事　台東落實牛隻釘掛耳環

女房客離奇失蹤！地獄套房狂飄「臭酸腐屍味～」　房東一開門嚇傻了

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

每晚編謊言不讓孩子知道媽病逝　台中低收父賣地瓜球獨養2童

余苑綺很堅強「化療後胃口好」　余祥銓：她為了小孩也要過這關！

台東知名麵店老闆遭控摔小貓　慘死裝袋丟棄...兒道歉：貓先咬人

再提「反清復明」狂酸民進黨政府　韓：選舉一到臉上就寫我要主權

《蒙面》Ella合唱天后級歌手《天天》　網友：又是一個裸奔的聲音

台東深度低碳旅遊　百人踩線團實地踏訪與體驗部落

蘭陽溪畔滿銀妝　秋風搖曳銀色浪濤美景

男子專竊車內財物被逮　疑涉永康兵仔市場多起竊案警啟聯防

太陽能板下種電信蘭　王嘉偉用工程方式做管理有一套

醫事檢驗所假冒衛生局人員招攬業務　南警傳喚到案詐欺移送

落實有機農業從學校開始　台東20學校6千師生天天吃有機午餐

稻浪緩緩等你來！秋遊台東　旅遊套票限時買一送一

衝浪客金樽逐浪體力不支！離岸200公尺載浮載沉　海巡投繩拉救

牛隻夜遊害死人！ 飼主疏忽釀憾事　台東落實牛隻釘掛耳環

女房客離奇失蹤！地獄套房狂飄「臭酸腐屍味～」　房東一開門嚇傻了

黃子佼曝婚禮2大催淚點！18歲元氣拍婚紗影片首曝光　他哽咽：那段我會哭死

越南女網尋「15歲弟弟」　PO文：他很想念爸媽…揭39凍屍案最小可能死者！

晦氣！三重天九牌賭場「開張第1天就倒台」　警拂曉攻堅逮33人

陳長文／蘇貞昌律師還記得「法律人」的誓言嗎？

維生素C是檸檬2倍！專家曝壓力大「從紅椒補精力」...15種多效食物必吃

【陳同佳案】陳一新／蔡政府在陳案的決策轉折

賓士G500 4×4²裝甲車穿梭戰場沒在怕　越野、防彈一把罩！

台東深度低碳旅遊　百人踩線團實地踏訪與體驗部落

超模卡拉對李易峰上演「摸頭殺」　他秒害羞..摸耳低頭不敢直視

月薪70-80K、年休123天！華航宣布11月招空服員　報考資格出爐了

地方熱門新聞

地獄套房狂飄腐屍味！房東開門嚇傻了

貨車地下道9倒車迴轉！網讚爆司機

不敢讓孩子知道媽病逝　父擺攤養2童

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

車撞牛釀憾事　台東落實牛隻釘掛耳環

夢由法式甜點進駐嘉義大雅商圈

秋芒銀色浪濤美景　來草嶺古道就對了

彰化鐵路高架化通過　新設2通勤站

2019桃園農博　閉幕在即人潮湧現

全國首次生物病原恐怖攻擊應變演習

嘉縣徵才活動千人求職製造業開出十萬月薪

騎腳踏車外出昏倒　警發現緊急送醫

鈴蘭通散步納涼會　百人和服踩街

醫事檢驗所假冒衛生局招攬業務

更多熱門

相關新聞

國道南下永康段追撞　貨櫃車打橫占3線道

國道南下永康段追撞　貨櫃車打橫占3線道

國道1號南下324公里台南永康路段，10月23日中午12時16分許，發生小客車和貨櫃車追撞事故，造成大型貨櫃車翻覆，占用主線3線道，南下車流回堵，貨櫃車駕駛自行脫困，無人員傷亡，肇事原因、相關責任由國道警察四隊調查處理排除中。

獨／證人未到庭警察失憶　小資女超無奈

獨／證人未到庭警察失憶　小資女超無奈

黑衣男4度入侵病房爽偷！獲利上萬

黑衣男4度入侵病房爽偷！獲利上萬

獨／小資女提包遭竊　涉案清潔婦不起訴

獨／小資女提包遭竊　涉案清潔婦不起訴

永康警結合勞工局宣導行車安

永康警結合勞工局宣導行車安

關鍵字：

車內財物永康兵仔市場竊案聯防

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

身上多出「牙齒印＋鞭痕」...丈夫一看氣炸

激情一半！台南女感覺「沒那麼硬」拔刀殺死前男友

年薪百萬男裝窮！實測聯誼2女結局超悲催

偶像和素人「第一次見面就上床」

北市銀行員輕生　墜10F躺血泊亡

結婚8週年…Grace難釋懷被阿翔背叛：日子失控

黑道入侵市場　小攤商苦求市府無人理

韓國瑜彰化造勢！5000張椅子「空一半」

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

吊帶妹連晃69秒遭轟　議員傻：失敗作

影／大陸老翁手工做「魯班凳」　國外網友全看傻

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

22歲逆子揮刀弒母...一旁外婆也慘遭亂拳揍死

輪到天蠍座11月到天賜百匯享5折

Albee范乙霏泰國「解放紅Bra」！

更多

最夯影音

更多
15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福
父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面