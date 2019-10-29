男子專竊車內財物被逮　疑涉永康兵仔市場多起竊案警啟聯防

▲台南市警一分局查獲專門下手行竊被害人車內財物的嫌犯，並查出另涉永康兵仔市場多起竊案，即啟動區域聯防，與其他分局擴大偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局於10月17日受理民眾報案，將其自小貨車停放在東門路2段，車內財物遭人竊盜案，損失新台幣7500元，一分局東門所受理後，查出該名竊嫌另涉兵仔市場多起竊案，網友也PO提醒民眾注意，警方在28日查獲該名竊嫌，並啟動區域聯防，與其他分局擴大偵辦。

警方說，在調查時發現該嫌犯係騎乘腳踏車徒手作案，警方執行網路巡邏時，也發現同一名嫌犯在永康兵仔市場作案多起，遭網友po文在臉書爆料公社提醒民眾注意。

一分局東門所警員胡瑞宏於10月28日執行勤務時，在東區裕豐街發現該名50多歲嫌犯行蹤，即通報線上警力到場協助攔查，嫌犯見事蹟敗露，即配合警察到派出所說明案情，全案詢問後依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

警方指出，至於該名嫌犯遭網友爆料在其他分局轄區涉嫌多起類似竊盜案件，一分局也通知相關分局派員到場調查，擴大偵辦；被害民眾見到警察啟動區域聯防共同打擊犯罪，在短時間內就抓到竊嫌，也向承辦員警致上最誠摰感謝！

一分局呼籲，車輛停放妥當後，請將貴重物品、如現金、皮包等隨手帶下車，車門一定要上鎖，避免宵小伺機作案，讓您痛失寶貴財物。