為了小三賠2千萬也甘願　人夫繼續偷吃還盼「3人和平共處」

▲高男婚外情與小三發生關係，為了哄老婆息怒簽下了2千萬票據，同時表示希望3人能和平共處。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

人夫高姓男子因協助陸籍周姓女子請領榮民慰問金而認識，密切往來下2人產生情愫，互動2個月左右還發生了關係。高男妻子姚姓女子知情後，氣得馬上立據要求2人分手，如持續交往需支付給她2千萬元，但老公仍持續偷偷與周女聯絡，表示希望3人能和平共處。最終姚女告周女侵害配偶權，法官判周女須賠15萬元。

高男2016年時因志工服務認識需要協助請領榮民慰問金的周女，2人密切來往下逐漸產生情愫，還會一同前往家中附近旅店開房間，但考量高男孩須給太太生活費到旅店會有額外支出，2人協議日後都在周女住處發生關係，當時雙方除了透過LINE聯繫外，周女回大陸期間則改用微信聊天保持聯絡。

姚女發現老公偷吃行為屢勸不改，氣得立據要求2人分手，否則須支付給她2千萬元。高男表面上簽下立據安撫妻子，但背後仍不顧一切持續與周女來往。姚女對於老公的行為感到相當失望，認為周女明知高男有婚姻家庭，還多次相約出遊、發生關係，逼得她身心俱疲，還一度得憂鬱症須靠藥物治療，因此決定向周女提出侵害配偶權告訴，求償50萬精神撫慰金。

周女出庭時表示，自己和高男沒有通姦或超越男女一般社交禮儀的行為，從頭到晚都是高男單方面的追求，2人更沒有發生關係，認為自己現在是被他們倆夫妻陷害，請求法官駁回訴訟。

高男則於法庭上承認自己與周女的不正當關係，表示除了會傳訊息外也有發生關係，而這段偷吃的期間他確實有答應妻子不再與周女往來，還為此簽下了2千萬票據，但那都只是表面，實際上2人還是有在聯繫，希望妻子能接受3人和平共處。

法官審時認為，從高男和周女的訊息記錄中，周女曾大膽示愛「我要的是找個踏實的老伴，而不是浪漫的初戀情人，我不奢求奢望什麼！只願和心愛的牽手相伴到永遠！」高男也回覆「不要放棄愛情好嗎，我的寶貝。」從此對話認定2人關係不尋常，明顯超越一般異性間的社交行為。

除了曖昧的對話紀錄外，高男過去簽的2千萬票據也成證據，故最終法官判周女侵害配偶權確定，需賠償姚女15萬元精神撫慰金。

偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►後悔花300多萬栽培女兒 媽媽「事隔11年」提告！無借貸證據敗訴

►台中殯儀館男員工在女廁裝針孔 至少34女受害…開除並起訴