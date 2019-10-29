看到IG正妹忍不住　警濫用戶役政系統查個資…辯「查交通違規」

▲周姓員警瀏覽網路看到黃姓女子的IG後，因為好奇而濫用警務系統調查黃女個資。（示意圖／取自stocksnap）

記者劉昌松／台北報導

台北市中正一警分局周姓員警在網路巡邏時，看到1名從事金融業的黃姓女子IG，忍不住好奇心，從警用的戶役政系統查詢黃女個資，事後辯稱是要查騎士違規案件的公務使用，台北地檢署原本給予周警緩起訴處分，條件是賠償50萬元，但黃女不願輕縱，聲請再議，檢察官29日依偽造文書等罪，改將周警起訴並向法院聲請簡易判決處刑。

據了解，本案個資遭侵犯的黃女，在2017年間和好友在IG上為了感情等問題發生爭執，雙方鬧上法院後，好友卻嗆她曾有前科紀錄，黃女因此懷疑是承辦案件的員警洩密，警政署為此展開調查，發現並非承辦案件的周警，曾以「因公」為由，登入戶役政系統查詢黃女個資，依員依違反《個資法》及偽造文書罪函送法辦。

周辯稱是在路上臨檢違規女騎士時，當場在路邊登入系統查詢，後來才坦承是瀏覽到黃女的IG，好奇心作祟就登入戶役政系統查詢，檢察官首度調查後，依偽造文書罪嫌，給予認罪的周警緩起訴處分，期限1年，條件是賠償黃女50萬元。但黃女不服聲請再議，且不願意和解，檢察官因此改將周警起訴，並聲請簡易判決處刑。

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