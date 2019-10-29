蘭陽溪畔滿銀妝　秋風搖曳銀色浪濤美景

▲▼蘭陽溪畔芒花隨風翻滾，遠眺美如鋪上銀白地毯般。（圖／第一河川局提供）

記者游芳男／宜蘭報導

銀白色的甜根子草花初初綻放，在秋風吹拂的陽光下閃閃耀耀，大片耀眼瑞金的銀白花穗，鋪滿在湛藍色蒼穹天空底下，隨風舞動，溪畔芒花隨風翻滾，遠眺美如鋪上白地毯一般，是宜蘭蘭陽溪畔秋日必賞美景。

每到秋冬季節的東北季風吹襲之下，容易造成裸露河床塵土捲揚，第一河川局每年皆向經濟部水利署申請揚塵抑制計畫，檢討並規劃揚塵抑制工法及植生復育芒草區域，並逐年逐段種植甜根子草等芒草作為復育母床，而甜根子草正是防風定砂的最佳作物，如此一來不僅有效防塵、淨化水質，甚至還造就出蘭陽溪的獨特景致。

如今隨著時序入秋，正是蘭陽溪甜根子草盛開的時節，目前蘭陽溪噶瑪蘭橋、泰雅大橋、粗坑、再連、台七省道地藏王寺旁河段及葫蘆堵大橋等地，都可見甜根子草花像柔軟的白色地毯，鋪滿整個河床，秋芒景色層次豐富。

而如此美景僅從秋分到冬至，不過幾個節氣，這是蘭陽溪季節限定的秋冬美景，民眾賞芒美景要趁早。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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