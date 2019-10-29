韓國瑜縮小民調差距　蔡英文：我做實事！不是說大話選舉

▲國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝）



記者陶本和／台北報導

根據各式民調，國民黨總統參選人韓國瑜已急起直追，慢慢縮小跟總統蔡英文的差距。對此，蔡英文29日受訪時說，她以國政優先，是用做實事態度，不是說大話來進行選舉。

根據台灣民意基金會民調指出，蔡英文雖然以51.3％支持度，大幅領先韓國瑜的33.9％，有多達17％差距。但是，回顧過去這段時間，韓國瑜急起直追，有逐漸拉近差距的趨勢。

對此，蔡英文表示，民調在不同時間、不同狀況下會有不同起伏，都會作為參考；另外她強調，由於現在是現任總統，還是以國政優先，態度上是做實事，不是說大話來進行這場選舉，讓選民來判斷，誰才是真正做事。不過她也叮嚀，不容輕忽，應該要步步為營。

至於政黨支持度上，民調表現並不樂觀，在不分區立委席次還可能下修14席，蔡英文則說，政黨支持度其實是持續往上走的，所以不論是黨中央、競選總部，都有密切在合作，近來也看到黨的支持度確實在提升當中。

▼總統蔡英文。（圖／記者陶本和攝影）



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